ERC Ingolstadt

Kevin Maginot kehrt mit dem ERC Ingolstadt in seine alte Heimat zurück

Trifft auf seinen Ex-Verein: Kevin Maginot ist mit dem ERC Ingolstadt am Freitagabend bei den Löwen Frankfurt zu Gast. Foto: Johannes Traub

Plus Kevin Maginot ist mit dem ERC Ingolstadt bei den Löwen Frankfurt zu Gast. Dort wollen die Panther an die Leistung gegen Wolfsburg anknüpfen.

Von Benjamin Sigmund

Von der besten Saisonleistung seiner Mannschaft wollte Mark French zwar nicht sprechen, dennoch dürfte der Trainer des ERC Ingolstadt nach dem 5:1-Sieg am Mittwochabend gegen die Grizzlys Wolfsburg sehr zufrieden gewesen sein.

Die Panther spielten mit Intensität, legten ein hohes Tempo vor und überzeugten vor allem im dritten Drittel, in dem drei Tore gelangen. „Wir hatten mehr Zug zum Tor als zuletzt, haben Schüsse geblockt und sind Checks gefahren“, sagt Leon Hüttl, der selbst den Treffer zum 2:1 erzielte. „Wir haben es geschafft, über 60 Minuten voll da zu sein, haben kein Drittel verschlafen und jeden Zweikampf angenommen“, meint Verteidigerkollege Kevin Maginot. Man habe viele Schüsse aufs Tor gebracht und Spieler vor dem Gehäuse positioniert. Banal wirkende Dinge also, die zum Erfolg beitragen, in den vergangenen Wochen aber nicht immer zu sehen waren. Fünf der vorangegangen sechs Spiele hatten die Panther verloren, nach dem Erfolg gegen Wolfsburg belegen sie zumindest wieder Platz zehn.

