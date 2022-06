Leichtathletik: Drei Goldmedaillen für das Trio des TSV Neuburg

Die Neuburger Nachwuchs-Leichtathleten Liah-Soline Gerich, Katharina Firl und Anton Baar zeigen bei den oberbayerischen Meisterschaften in Ingolstadt tolle Leistungen und landen auf dem Stockerl ganz oben.

Bei den oberbayerischen Meisterschaften der NachwuchsLeichtathleten in Ingolstadt überzeugte der TSV Neuburg mit seinen fünf Athleten unter den Fittichen seines langjährigen Trainers Michael Tragl auf ganzer Linie im Bereich der Kurz- beziehungsweise Mittelstrecke. Dabei holten Anton Baar, Liah-Soline Gerich und Katharina Firl gleich dreimal Gold.

Am Samstag starteten Baar und Gerich in ihrer Paradedisziplin über 800 Meter bei der männlichen und weiblichen Jugend M15/W15. Baar setzte sich von Anfang an vom Verfolgerfeld ab und übernahm die Führung in seiner Altersklasse. Er konnte souverän die Konkurrenten während des gesamten Laufs auf Distanz halten und siegte mit einer neuen persönliche Bestzeit von 2:10,35 Minuten.

Gerich geht als Favoritin an den Start

Als Favoritin bei der weiblichen Jugend M15 ging Gerich an den Start. Sie setzte sich ebenfalls sofort an die Spitze und vergrößerte ständig ihren Vorsprung. Mit einem Abstand von elf Sekunden gewann die Neuburgerin mit einer Zeit von 2:19,63 souverän den Meistertitel. Für Niklas Pötsch war es der erste große Wettkampf. Er startete in einem großen Teilnehmerfeld über 100 Meter in der männlichen Jugend M15 und erreichte in 12,77 Sekunden einen respektablen 14. Platz.

Am zweiten Wettkampftag trat Katharina Firl gleich in zwei Disziplinen an. Die 18-Jährige ging bei den Frauen statt in ihrer Altersklasse U20 an den Start und konnte dort mit einer Bestzeit von 0:57,80 Minuten den Titel über die 400 Meter holen. Auf der 200-Meter-Strecke gelang Firl ein überzeugender vierter Rang in 0:26,84 Minuten. Ebenfalls über 400 Meter belegte ihr Vereinskollege Kilian Fieber bei der männlichen Jugend U18 in 0:59,86 Minuten den vierten Platz.

Auch bei den "Süddeutschen" erfolgreich

Weitere tolle Erfolge erreichte das Läufer-Trio Baar, Gerich und Firl bei den vorangegangen süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt. Bei einer „Rekordhitze“ von 38 Grad gingen Gerich und Baar jeweils über 800 Meter an den Start. Dabei gelang Gerich ein Spitzenrennen. Sie erlief in 2:18,31 Minuten einen hervorragenden zweiten Rang und ist damit bestens für die deutsche Jugendmeisterschaft in Bremen gerüstet.

Um einen Platz unter den ersten acht zu erreichen, musste sich Baar, der im zweiten Lauf startete, sofort nach vorne kämpfen. Letztlich kam er als Zweiter ins Ziel. Mit 2:10,89 Minuten verfehlte das TSV-Nachwuchstalent nur knapp seine persönliche Bestleistung und bestätigte damit seine gute Form mit dem siebten Gesamtplatz.

Ebenfalls eine imposante Leistung zeigte Firl. Die Neuburgerin startete über 400 Meter in der Altersklasse W23 und konnte sich mit 0:58,05 Minuten den fünften Platz und damit das „Ticket“ für die deutsche Meisterschaft sichern. (AZ)