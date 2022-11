Maury Edwards kehrt mit dem ERC Ingolstadt nach Köln zurück

Plus Maury Edwards ist vor der Saison aus der Domstadt zum ERC Ingolstadt zurückgekehrt. Was der Verteidiger vom Spiel der Panther bei den Haien erwartet.

Als Maury Edwards den ERC Ingolstadt 2020 verlassen hat, war er gerade zum besten Verteidiger der Deutschen Eishockey-Liga gewählt worden. 15 Tore und 31 Vorlagen standen damals in den Statistiken.