Nächster Eintrag in die Rekordbücher für Richard Neugebauer

Plus Extremsportler Richard Neugebauer legt mit seinem Rad in 72 Stunden über 1000 Kilometer zurück. Womit der 70-Jährige die größten Probleme hatte.

Trotz aller körperlicher Plagen und großer Erschöpfung überwog bei Richard Neugebauer am Ende dann doch der Stolz über das Erreichte. 72 Stunden saß der 70-Jährige kürzlich auf seinem Rennrad, um eine knapp 2,5 Kilometer lange Schleife auf einem geteerten Radweg entlang des Ingolstädter DJK-Tennisheims immer und immer wieder zu durchfahren. Sein Ziel: Ein weiterer Eintrag bei „Rekorde in Deutschland“, bei denen Neugebauer bereits mit anderen Bestleistungen verewigt ist.