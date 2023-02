ERC Ingolstadt

vor 5 Min.

Philipp Krauß über Debüt im Nationalteam: „Eine große Ehre“

Trifft mit dem ERC Ingolstadt auf Köln: Nach der Niederlage in Iserlohn geht es für Philipp Krauß und die Panther am Dienstag weiter.

Plus Philipp Krauß hat sein Debüt für die Nationalmannschaft gegeben. Was er dazu sagt, welche Ziele er mit dem ERC Ingolstadt hat und was er für das Spiel gegen Köln fordert.

Von Benjamin Sigmund

Neun Spiele sind in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga für den ERC Ingolstadt noch zu absolvieren. Jeder Punkt zählt, um sich eine bestmögliche Ausgangsposition für die Play-offs zu sichern.

