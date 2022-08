Ingolstadt

14:30 Uhr

Stimmungsvoller Auftakt beim ERC Ingolstadt

Ein weiterer Schritt zurück in die Normalität: Das mittlerweile schon traditionelle gemeinsame Bild der Dauerkarten-Besitzer mit der Mannschaft des ERC Ingolstadt stand am Sonntag – nach zweijähriger Abstinenz – wieder auf dem Programm.

Plus Rund 1000 Anhänger des ERC Ingolstadt waren am Sonntag beim Showtraining sowie der Übergabe der Dauerkarten in der Saturn-Arena dabei. Welchen großen Wunsch die Fanbeauftragte Petra Vogl hat.

Von Dirk Sing

Das mit der Nähe zwischen den Profis des ERC Ingolstadt und ihren Anhängern war in der vergangenen zwei Jahren so eine Sache. Die Corona-Pandemie trieb einen unsichtbaren Keil zwischen den Fans auf der einen sowie dem Eishockey spielenden Personal auf der anderen Seite. Ob Partien vor gänzlich leeren Rängen, eingeschränkte Zuschauer-Kapazität, volles Haus, Fan-Stammtische auf virtueller Ebene oder eine halbwegs „normale“ Saisonabschlussfeier – seit März 2020 war nahezu alles geboten!

