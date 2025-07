Panther-Torhüter Nico Pertuch: „Konnte mir von Garteig, Williams und Heljanko viel abschauen“

Nico Pertuch, der ERC Ingolstadt startet am 12, September mit einem Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters in die DEL-Saison 2025/26. Wann haben Sie mit dem Sommertraining begonnen?

PERTUCH: Wir haben beim ERC Ingolstadt am 12. Mai damit angefangen. Aufgrund der Tatsache, dass ich mir Ravensburg noch bis zum 28. April in den Play-offs beziehungsweise anschließend im Urlaub war, bin ich erst Ende Mai eingestiegen.

