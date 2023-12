Interview

09:00 Uhr

Die Neuburger Leichtathletik-Ikone Herbert Czingon im Interview

Plus Herbert Czingon, der in Neuburg aufgewachsen ist, wurde einst im Alter von 26 Jahren der jüngste Leichtathletik-Bundestrainer aller Zeiten. Der 71-Jährige spricht über die Anfänge und seine bewegende Karriere.

Von Reinhard Köchl

Sie haben Ihre gesamte Kindheit und Jugend bis zum 26. Lebensjahr in Neuburg verbracht, bevor Sie wegen der Leichtathletik die Stadt verließen. Heute leben Sie in Mainz, kommen aber regelmäßig an die Donau zurück. Wo haben Sie Ihr Herz, in Neuburg oder in Mainz?

Herbert Czingon: Das kann man nicht so ohne Weiteres beantworten. Mein Herz und mein Kopf sind gleichermaßen in Mainz, wo ich seit vielen Jahren mit meiner Frau lebe, wie auch in Neuburg. Ich pflege halt gerne meine alten Liebhabereien, und dazu gehört nun mal diese Stadt. Seit ich weggezogen bin, zieht es mich immer wieder hierher zurück, nach meinem offiziellen Ruhestand alle sechs bis acht Wochen, im Sommer sogar ein wenig öfter, denn dann gibt es die Möglichkeit, mit dem Zug bis Treuchtlingen zu fahren, um dann den Rest der Strecke durch das Altmühltal mit dem E-Bike zurückzulegen. Darauf freue ich mich jedes Mal.

