Ingolstadts Keeper Michael Garteig: „Der absolute Tiefpunkt in meiner Karriere“

Plus Für Ingolstadts Torhüter Michael Garteig war die Saison nach einem Zusammenprall beendet. Im Interview spricht der 31-Jährige über diese Aktion und den Kampf, zurückzukommen.

Michael Garteig, wie haben Sie am Sonntag das fünfte und letzte Finalspiel des ERC Ingolstadt gegen Red Bull München verfolgt, nachdem Sie ja nicht vor Ort waren?

Garteig: Zusammen mit meiner Gattin, zwei weiteren Spielerfrauen, meinem ebenfalls verletzten Teamkollegen Ben Marshall sowie zahlreichen Fans habe ich mir das Spiel im Biergarten der Gaststätte „Mo“ angeschaut. Als die Partie vorbei war, sind die Leute dann ziemlich schnell gegangen, obwohl der Fernseher noch weiter lief. Die Bilder nach dem Spiel dort zu sehen, war für mich doch ziemlich schmerzhaft.