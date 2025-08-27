Icon Menü
Interview mit dem neuen Co-Trainer des ERC Ingolstadt, Eric Dubois

ERC Ingolstadt

Ingolstadts Co-Trainer Eric Dubois: „Es gibt ein eigenes Spiel innerhalb des Spiels“

Mit Eric Dubois hat Panther-Headcoach Mark French einen neuen Assistenten an seiner Seite. Vor dem CHL-Auftakt gegen Ilves Tampere spricht der 55-Jährige unter anderem über seine Verteidiger-Philosophie sowie NHL-Profis, die es ihm besonders angetan haben.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Klare Ansagen: Eric Dubois (hinten), neuer Co-Trainer des ERC Ingolstadt, ist unter anderem für die Verteidiger (vorne von links Alex Breton, Philipp Preto, Chris Jandric und Leon Hüttl) sowie das Unterzahlspiel zuständig.
    Klare Ansagen: Eric Dubois (hinten), neuer Co-Trainer des ERC Ingolstadt, ist unter anderem für die Verteidiger (vorne von links Alex Breton, Philipp Preto, Chris Jandric und Leon Hüttl) sowie das Unterzahlspiel zuständig. Foto: Johannes Traub

    Drei Jahre lang arbeitete Panther-Headcoach Mark French mit seinem Assistenten Brad Tapper vertrauensvoll zusammen. Nach dessen Wechsel zu Slovan Bratislava, wo Tapper nun selbst als Cheftrainer arbeiten wird, mussten sich die Verantwortlichen auf die Suche nach einem Nachfolger machen. Mit der Verpflichtung des äußerst erfahrenen Eric Dubois, der zuletzt neun Jahre in gleicher Funktion bei den Manitoba Moose in der American Hockey-League (AHL) tätig war, scheint Sportdirektor Tim Regan ein weiterer Glücksgriff gelungen zu sein. Der 55-jährige Kanadier, der in seiner aktiven Zeit als Verteidiger auf dem Eis stand, kümmert sich beim ERCI in erster Linie um die Defensive sowie das Unterzahlspiel. Vor dem ersten Champions-Hockey-League-Auftritt der Oberbayern am Donnerstag (19.30 Uhr) in der heimischen Saturn-Arena gegen Ilves Tampere (Finnland) haben wir uns mit Dubois, dessen Sohn Jean-Luc in der NHL für die Washington Capitals stürmt, speziell über das Thema Verteidiger unterhalten.

