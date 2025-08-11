Icon Menü
Interview mit den beiden Angreifern des ERC Ingolstadt, Austen Keating und Jakin Smallwood

ERC Ingolstadt

Aus der USports-League in die DEL: Jakin Smallwood wandelt auf Austen Keatings Spuren

Nach dem „Glücksgriff“ Austen Keating hat der ERC Ingolstadt mit Jakin Smallwood einen weiteren Akteur aus der USports-League verpflichtet. Im Doppel-Interview sprechen die beiden Angreifer über das Einleben in der „neuen Welt“ sowie die Tücken der deutschen Sprache.
Von Dirk Sing
    Wollen in der kommenden Saison für viele Tore beim ERC Ingolstadt sorgen: Austen Keating (links) und Jakin Smallwood (rechts).
    Wollen in der kommenden Saison für viele Tore beim ERC Ingolstadt sorgen: Austen Keating (links) und Jakin Smallwood (rechts). Foto: Johannes Traub

    Jakin Smallwood, Sie sind jetzt seit knapp eineinhalb Wochen in Deutschland beziehungsweise Ingolstadt. Welche Eindrücke haben Sie bislang von Ihrer „neuen Welt“ gewonnen?
    JAKIN SMALLWOOD: Ausschließlich positive! Natürlich gibt es viele neue Dinge, an die man sich erst nach und nach gewöhnen muss. Was mir jedoch sofort aufgefallen ist: Die Leute hier sind wirklich sehr nett und hilfsbereit. Auch gefällt mir das, was ich bislang von der Stadt gesehen habe, richtig gut. Ich freue mich jedenfalls darauf, die kommenden Monate in Ingolstadt zu verbringen und dabei sowohl die Kultur als auch die Menschen sowie die deutsche Sprache noch besser und intensiver kennenzulernen.

