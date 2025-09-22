Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Interview mit Fabio Wagner von Red Bull München vor seiner Rückkehr am Donnerstag nach Ingolstadt

Eishockey

Ex-Panther-Kapitän Fabio Wagner: „Freue mich sehr auf das Wiedersehen“

Der ehemalige Kapitän des ERC Ingolstadt, Fabio Wagner, gastiert am Donnerstag mit Red Bull München erstmals in der Saturn-Arena. Vor seiner Rückkehr spricht der Verteidiger unter anderem über seine Gefühlslage sowie neue Aufgabe.
Von Dirk Sing
    • |
    • |
    • |
    Ungewohntes Bild: Der ehemalige Panther-Kapitän Fabio Wagner trägt seit dieser Saison das Trikot von Red Bull München.
    Ungewohntes Bild: Der ehemalige Panther-Kapitän Fabio Wagner trägt seit dieser Saison das Trikot von Red Bull München. Foto: Imago Images

    Fabio Wagner, am Donnerstag (19.30 Uhr) geht es für Sie mit Ihrem neuen Team Red Bull München zum ersten Mal seit Ihrem Wechsel vom ERC Ingolstadt zurück an die ehemalige Wirkungsstätte. Mal Hand aufs Herz: Wie oft mussten Sie in den vergangenen Tagen und Wochen bereits an diese Partie in der Saturn-Arena denken?
    FABIO WAGNER: Nun, als der Spielplan der PENNY DEL herausgekommen ist, habe ich natürlich schon sofort darauf geschaut, wann denn das erste Spiel in der Saturn-Arena stattfindet. In den zurückliegenden Tagen und Wochen lag mein Fokus allerdings ausschließlich auf den bisherigen Begegnungen. Aber natürlich freue ich mich sehr auf das Spiel am Donnerstag, beziehungsweise wieder einige bekannte Gesichter in der Saturn-Arena zu sehen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden