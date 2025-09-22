Ex-Panther-Kapitän Fabio Wagner: „Freue mich sehr auf das Wiedersehen“

Fabio Wagner, am Donnerstag (19.30 Uhr) geht es für Sie mit Ihrem neuen Team Red Bull München zum ersten Mal seit Ihrem Wechsel vom ERC Ingolstadt zurück an die ehemalige Wirkungsstätte. Mal Hand aufs Herz: Wie oft mussten Sie in den vergangenen Tagen und Wochen bereits an diese Partie in der Saturn-Arena denken?

FABIO WAGNER: Nun, als der Spielplan der PENNY DEL herausgekommen ist, habe ich natürlich schon sofort darauf geschaut, wann denn das erste Spiel in der Saturn-Arena stattfindet. In den zurückliegenden Tagen und Wochen lag mein Fokus allerdings ausschließlich auf den bisherigen Begegnungen. Aber natürlich freue ich mich sehr auf das Spiel am Donnerstag, beziehungsweise wieder einige bekannte Gesichter in der Saturn-Arena zu sehen.

