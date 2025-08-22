Tim Regan, Daniel Pietta, Petra Vogl: Der große Dreier-Gipfel der Panther in Latsch

Frau Vogl, können Sie spontan sagen, wer der dienstälteste Spieler im aktuellen Kader des ERC Ingolstadt ist?

PETRA VOGL: Puh, lassen Sie mich kurz überlegen. Das könnte fast Leon Hüttl sein.

Nicht ganz. Diese Person sitzt gerade neben Ihnen...

VOGL: Echt? Daniel Pietta ist schon am längsten dabei?

PIETTA: (lacht) Ja, so schnell geht's!

Herr Pietta, Sie sind im Jahr 2020 zum ERC Ingolstadt gewechselt und seitdem durchgehend dabei. Dass ein Spieler in einem Eishockey-Klub mit fünfjähriger Zugehörigkeit bereits der dienstälteste ist: Ist das in Ihren Augen spezifisch für den Eishockey-Sport oder mittlerweile ganz normal?

PIETTA: Ich glaube schon, dass das eher typisch ist. Wobei man bei den Panthern mit Fabio Wagner einen Akteur hatte, der schon sehr lange im Klub war. Vereinzelt gibt es immer wieder solche Fälle, in denen die Vereine Spieler längerfristig halten können. Grundsätzlich ist diese Wechselei im Eishockey jedoch gang und gäbe, da eben zumeist Ein- oder maximal Zwei-Jahres-Verträge abgeschlossen werden. Ganz im Gegensatz zum Fußball, wo des Öfteren ein Profi gleich für fünf Jahre unter Vertrag genommen wird.

Herr Regan, während Ihrer aktiven Zeit zwischen 1996 und 2015 haben Sie in Deutschland bei fünf verschiedenen Vereinen (Klostersee, Riessersee, Bad Tölz, Heilbronn, Wolfsburg) gespielt. Hinzu kamen noch zwei kurze Abstecher nach Österreich (Innsbruck) und Dänemark (Esbjerg). War diese Fluktuation an Spielern damals auch schon derart ausgiebig?

TIM REGAN: Ich denke, man muss bei dieser Thematik auch einen Unterschied zwischen deutschen und ausländischen Spielern machen. Letztere wechseln in der Regel etwas mehr als die einheimischen Akteure, welche oftmals etwas längerfristige Verträge bekommen. Ich persönlich wäre wahrscheinlich für immer beim SC Riessersee geblieben, wenn es dort keine finanziellen Probleme gegeben hätte. Für mich als damaligen Import-Spieler war es eher ein Privileg, wenn ich etwas längerfristig bei einem Klub bleiben konnte, da ich nicht der Typ war, der ständig wechseln wollte. Ich kann mich erinnern, dass ich außer in Garmisch und Wolfsburg immer einen Ein-Jahres-Kontrakt abgeschlossen habe. Dementsprechend war natürlich auch der Leistungsdruck in jeder Saison sehr hoch, um sich erneut für einen Vertrag zu empfehlen.

Sie haben in Ihrer langen DEL-Karriere nur für zwei Klubs gespielt, Herr Pietta: die Krefeld Pinguine (2003 bis 2020) sowie den ERC Ingolstadt. Sehen Sie das auch als Privileg an oder haben Sie im Nachhinein das Gefühl, irgendetwas verpasst zu haben?

PIETTA: Verpasst habe ich definitiv nichts. Ich habe bislang immer dort gespielt, wo ich mich wohlgefühlt habe. Zunächst in Krefeld bis zu jenem Zeitpunkt, an dem ich dann gehen musste. Danach hat mich das Schicksal dorthin geführt, wo ich jetzt bin. Im Nachhinein kann ich sagen, dass mir sowohl seinerzeit als auch heute nichts Besseres hätte passieren können. Ingolstadt und Krefeld sind vom Standort und Verein her einigermaßen vergleichbar und sehr familiär. Vermissen tue ich daher nichts - außer vielleicht, dass ich irgendwann einmal gerne einen Pokal in die Höhe halten will. Genau deshalb spiele ich ja aktuell auch noch.

Eine Meisterschaft zu gewinnen wäre bei einem Verein wie Berlin, Mannheim oder München wahrscheinlich einfacher als bei einem Klub wie eben Ingolstadt oder Krefeld gewesen...

PIETTA: Das ist richtig. Bei einem kleineren Verein wie dem ERCI oder den Pinguinen rechnet man eher nicht damit. Aber wenn man es dennoch schafft, ist es definitiv noch mehr wert. Das ist ganz einfach meine Meinung. Ich möchte dort spielen, wo ich mich wohlfühle. Nur wegen einer Genugtuung irgendwo hin zu wechseln, dafür bin ich schlichtweg nicht der Typ. Um auch nochmals auf das, was Tim zuvor hinsichtlich der Spieler-Fluktuation gesagt hat: Ich glaube, dass diese zwischen den Jahren 2000 und 2010 sogar noch deutlich größer als heute war. Mittlerweile geht es schon wieder in die Richtung, dass Vereine versuchen, Identifikationsfiguren aufzubauen. Klar hängt es letztlich auch davon ab, ob ein Spieler das möchte. Persönlich sehe ich darin auch einen Mehrwert für den Profi. Du identifizierst dich mit dem Verein, lernst auch Leute oder Sponsoren drumherum kennen, zu denen man einen Draht aufbauen kann - vielleicht auch für die eigene Zukunft, woran viele gar nicht denken.

Wie schwierig ist es für die Fans, sich Jahr für Jahr immer wieder an viele neue Gesichter bei „ihrem“ Team gewöhnen zu müssen, Frau Vogl?

VOGL: Das ist in der Tat schwer, ja. Zumal dabei auch Typen wie beispielsweise Daniel Pietta mittlerweile immer wieder verloren gehen. Daher ist es ungemein wichtig, jemand wie „Pietzi“ in seinem Team zu haben, mit dem ich mich persönlich voll identifizieren kann. Ich merke einfach, dass er sich ärgert, wenn wir verlieren und mit Herzblut dabei ist. Da kann dann auch einmal ein Spiel verloren gehen - aber ich weiß, dass er leidenschaftlich gekämpft und alles gegeben hat. Wenn ein Spieler dagegen nur ein oder zwei Jahre an einem Standort ist, stelle ich es mir schwierig vor, eine solche Verbindung aufzubauen. In diesem Zusammenhang traue ich mich übrigens eines nicht zu sagen.

Was wäre das?

VOGL: Nun, vor einem Jahr hatten wir hier in Latsch mit der Neuburger Rundschau ein ähnliches Gespräch mit Fabio Wagner. Dabei habe ich gesagt, dass ich mir den ERC ohne Fabio gar nicht mehr vorstellen kann - und prompt ist er jetzt weg. Daher sage ich das Gleiche jetzt zu „Pietzi“ nicht, da ich hoffe und möchte, dass er noch länger bei uns bleibt (lacht).

PIETTA: (lacht) Das ist nett - wobei ich so lange, wie Fabio in Ingolstadt war, aufgrund meines Alters wohl nicht mehr hierbleiben werde (lacht).

Herr Regan, Sie kennen mittlerweile sowohl die Spieler- als auch Funktionärs-Seite. Wie hat sich denn in Ihrer Wahrnehmung das „Geschäft“ Eishockey in den zurückliegenden 20, 30 Jahren verändert?

REGAN: Ich stimme „Pietzi“ absolut zu, dass früher die Fluktuation an Spielern noch deutlich höher war. Ein entscheidender Grund, warum sich das im Laufe der Zeit etwas verändert hat, ist sicherlich, dass die DEL in Sachen „Finanzieller Stabilität der Klubs“ ein deutliches Zeichen gesetzt hat. Du weißt in manchen Vereinen ganz genau, dass du in den kommenden drei bis fünf Jahren aufgrund der Tatsache, dass der Etat gesichert ist, konkret planen kannst. Daher ist es für diese Klubs auch möglich, längerfristige Verträge anzubieten. Früher war das oftmals komplett anders. Da musstest du hoffen, eine erfolgreiche Saison zu absolvieren, da ansonsten Feierabend ist.

PIETTA: Ich kann mich noch gut erinnern, dass es damals auch immer diese sogenannten „Sommertheater“ gab, bei denen nicht feststand, ob dieser oder jene Klubs überhaupt in der anstehenden Saison an den Start gehen kann. Aber auch während einer Spielzeit hieß es bei Vereinen des Öfteren, ob diese die laufende Punktrunde beenden könnten.

REGAN: Diesbezüglich hat die DEL damals eine Vorreiterrolle eingenommen, als sie eine gründliche Lizenzierung auf den Weg gebracht hat. Dadurch hat man eine absolute Transparenz bei den Finanzen geschaffen, ob eben für diese wichtige Stabilität zu sorgen. Man hat dann in der Folge gesehen, wie sich auch die DEL2 diesem Thema angepasst hat. Diese Veränderung war definitiv ein großer Schritt in Richtung Stabilität.

Herr Pietta, dass das Spiel an sich in den vergangenen rund 20 Jahren deutlich schneller und athletischer geworden ist, kann jeder sehen. Wie hat sich denn die Arbeit neben dem Eis in diesem Zeitraum Ihrer Meinung nach verändert?

PIETTA: Es ist auf alle Fälle deutlich professioneller geworden - was man allein schon an der Anzahl der Trainer sieht. Als sich 2003/04 in die DEL gekommen bin, gab es - wenn es gut lief - einen Assistenzcoach. Manchmal haben die Trainer das Ganze jedoch auch allein gemacht. Das würde heute überhaupt nicht mehr funktionieren. Die Goalies brauchen zum Beispiel ihren eigenen Torwart-Trainer, welche absolute Spezialisten sind. Ich selbst bin ja im Jugendbereich als Trainer tätig. Dabei würde ich mir aber niemals anmaßen, einem Torhüter technische Hinweise zu geben. Darüber hinaus gibt es mittlerweile Development- und Video-Coaches. Ich weiß noch aus meiner Zeit in Duisburg, als unser damaliger Trainer Didi Hegen die Video-Kassette in den Rekorder geschoben und dann vor- und zurückgespult hat. Die heutige Digitalisierung bietet deutlich mehr Möglichkeiten.

Auch beim Athletik-, Kraft- und Fitnesstraining dürfte ja eine regelrechte Revolution eingesetzt haben...

PIETTA: Genau. Ich weiß noch, dass der einstige Fußball-Bundestrainer Jürgen Klinsmann im Jahr 2006 die sogenannten Fitness-Bänder eingeführt hat, wofür er heftig belächelt wurde. Heute ist das der Alltag, man benutzt sie jeden Tag. Es ist schlichtweg ein Teil dieses athletischen Prozesses. In den jetzigen Teams wird man keinen Spieler mehr finden, der nicht Schlittschuh laufen kann. Das ist einfach die Grundvoraussetzung.

Bei den jungen Akteuren spricht man heute gerne über die sogenannte „neue Generation“. Diese steht oftmals dafür, nahezu alles zu hinterfragen sowie ein nicht selten zu großes Selbstbewusstsein an den Tag zu legen. Wie kommen Sie als 38-jähriger „älterer Hase“ in der Kabine mit diesen „Jungfüchsen“ klar, Herr Pietta?

PIETTA: Nun, irgendwo ist es schon auch meine Aufgabe als erfahrener Profi, der ja auch ein Führungsspieler ist, diesen jungen Akteuren hin und wieder zu sagen, dass es in bestimmten Momenten besser ist, jetzt die Füße einmal stillzuhalten. Aber im Grunde sind die Jungs bei uns wirklich alle in Ordnung. Irgendwo halten sie mich auch selber jung. Wenn sie beispielsweise in der Kabine unter sich reden, fallen doch hin und wieder Worte, die ich noch nie gehört habe und dann nachfragen muss, was diese überhaupt bedeuten. Dennoch würde ich mich jetzt nichts als typischen 38-Jährigen beschreiben. Durch den regelmäßigen Umgang mit diesen Jungs fühle ich mich selbst etwas jünger - was auch ganz guttut.

Wenn Sie heutzutage in Vertrags- oder Jahresgespräche mit jungen Akteuren gehen, Herr Regan: Merken Sie auch hin und wieder eine gewisse fehlende Selbstein- beziehungsweise -überschätzung?

REGAN: Ich habe das Ganze eigentlich im „Schnelldurchlauf“ gelernt. Mit 41 Jahren war ich noch immer aktiv. Da habe ich gemerkt, dass bei dieser „neuen Generation“, was beispielsweise die Einstellung betrifft, die „alte Schule“ quasi etwas verschwunden ist. Als ich dann den Trainer-Job angetreten habe, wurde von den jungen Spielern plötzlich alles hinterfragt. Sprich: Du musstest ihnen das Ganze fast schon wie ein Vertriebler verkaufen. In meiner jetzigen Funktion als Sportdirektor hat sich das etwas verändert. Wenn ich einen Spieler verpflichte, sind die Trainer in der Situation, den Jungs ihre Philosophie und das System zu vermitteln. Wichtig ist dabei, dass du immer in der Lage bist, die richtigen Antworten auf die Fragen der Spieler parat zu haben. Das Ganze ist schon deutlich intensiver als früher.

Frau Vogl, Sie begleiten Ihre Panther mittlerweile seit 1987 als Anhängerin. Wie hat sich aus Ihrer Sicht das Fan-Verhalten seitdem verändert?

VOGL: Ich würde schon sagen, dass sich viel verändert hat. Die Ultra-Szene ist doch ziemlich groß und stark geworden und hat auch das Kommando in der Fankurve übernommen. Auf der einen Seite ist das ganz gut, weil sich die anderen Anhänger drumherum um nichts mehr kümmern müssen. Auf der anderen Seite ist dadurch aber auch die Spontanität etwas verloren gegangen. Früher wurde mehr auf das Spiel eingegangen, heute feiern sich die Ultras mit einem Einheitsgesang eher selbst. Aber auch ansonsten ist in den Fankreisen vieles anders geworden. Wenn man zum Beispiel zu einer Auswärtspartie fährt, muss bereits im Vorfeld alles Mögliche angemeldet werden. Ein entscheidender Punkt war dabei sicher der Einzug in die großen Hallen.

War die Stimmung auf den Rängen früher aggressiver als heute oder ist es genau umgekehrt?

VOGL: Ehrlich gesagt, fand ich die Stimmung früher noch wesentlich aggressiver. Heute hat sich das eher nach außerhalb der Halle verlagert. Innerhalb passiert in der Regel nicht mehr so viel.

REGAN: Von dem, was außerhalb der Halle passiert, bekommen wir gar nicht so viel mit.

PIETTA: Aber vielleicht hat man es früher auch gar nicht so mitbekommen, weil es noch kein Social Media gab.

VOGL: Klar, das kann sicherlich möglich sein.

REGAN: Hinzu kommt aber auch, dass heute mehr Sicherheitskräfte und Polizei im Stadion sind. Möglicherweise hat sich deshalb auch das Ganze nach außen verlagert.

Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich jeweils zu Beginn Ihrer Laufbahn gemacht, Herr Pietta und Herr Regan?

REGAN: Die Sicherheit der Spieler ist heutzutage absolut top! Wenn ich das mit früher vergleiche: Ich habe regelmäßig Bierduschen bekommen oder wurde bespuckt. Ich weiß noch, wie wir damals immer in Bad Tölz gespielt haben. In der Drittelpausen mussten wir ohne Absperrungen durch die Fans, die gerade am Wurststand gewartet haben. Da konnte es dann schon einmal etwas ruppiger zur Sache gehen.

PIETTA: Was den persönlichen Respekt zwischen Fans und Spielern im Stadion betrifft, hat sich meines Erachtens nicht großartig etwas verändert. Schlimmer ist es dagegen eher auf einer anderen Ebene geworden - und zwar durch und auf Social Media! Es gibt Leute, die anonym etwas schreiben und dann glücklich sind. Damit entsprechend umzugehen, muss man schon lernen. Entweder liest man nicht alles - oder falls doch, dass man oftmals einfach darüber schmunzelt.

Lassen Sie uns abschließend noch etwas nach vorne blicken: Was würden Sie sich für die Zukunft des deutschen Eishockeys wünschen?

REGAN: Nun, die DEL hat in den zurückliegenden Jahren bereits ein sehr gutes Produkt entwickelt - sowohl auf dem Eis als auch drumherum. Wenn man sieht, wie viele NHL-Scouts allein bei unseren Spielen in der vergangenen Saison in der Saturn-Arena waren, dann beweist das eindrucksvoll, dass sich die Liga nicht nur in Europa, sondern auch in der Nordamerika mittlerweile einen echten Namen gemacht hat. Meine Hoffnung ist daher, dass sich das Ganze noch weiterentwickelt und weiter attraktiv bleibt. Das wäre in meinen Augen das Wichtigste.

PIETTA: Ich denke auch, dass wir diesbezüglich auf einem guten Weg sind. Klar, das Thema Ausländer-Begrenzung kommt immer wieder mal auf, wobei es dabei auch verschiedene Perspektiven aus Spieler- und Klubsicht gibt. Da muss man alle mit ins Boot holen und einen für alle Beteiligten guten Weg zu gehen. Wenn das Produkt Eishockey in Deutschland weiterhin gut und attraktiv bleibt, hat das natürlich auch positive Auswirkungen auf die Nationalmannschaft. Man darf bei allem nicht vergessen, dass auch die ausländischen Akteure dazu beitragen, dass das Gesamtprodukt attraktiv ist und sich die deutschen Spieler verbessern.

VOGL: In diesem Zusammenhang würde ich es sehr wichtig finden, wenn junge deutsche Akteure bei ihren Klubs mehr Verantwortung übernehmen dürften oder müssten, weil davon auch die DEB-Auswahl profitieren würde. Und nachdem die Nationalmannschaft das Aushängeschild jeder Sportart ist, würden auch mehr Leute aufmerksam darauf werden.

PIETTA: Ich bin schon der Meinung, dass wir hier in den letzten zehn Jahren vieles richtig gemacht haben. Am Ende des Tages ist es aber auch Leistungssport. Und hier dürften die jungen Spieler keine Freifahrtscheine bekommen, sondern müssen besser als die anderen Akteure sein, die schon da sind. Und dann kriegen sie auch diese Verantwortung und das Vertrauen der Trainer. Davon bin ich überzeugt. Zudem hätte ich für die Zukunft noch einen weiteren Wunsch.

Und welcher wäre das?

PIETTA: Es wäre schön und hilfreich, wenn in den nächsten zehn Jahren noch mehr Geld in den Nachwuchs gesteckt werden würde. Das Ziel sollte sein, dass bei den Vereinen im Nachwuchs-Bereich nicht nur ein oder zwei hauptamtliche Trainer arbeiten, sondern im Idealfall in jedem Jahrgang. Dadurch wäre gewährleistet, dass die Kinder und Jugendlichen eine erstklassige Ausbildung erhalten würden. Natürlich ist es toll und wichtig, auch ehrenamtliche Helfer in diesem Bereich zu haben. Die Entscheidungsträger sollten letztlich aber dann doch aus dem Profi-Bereich kommen.