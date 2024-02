Joshofen

22:20 Uhr

FC Ehekirchen siegt im Toto-Pokal: Bastian Bösl ist mittendrin statt nur dabei

Hat gut lachen: Ehekirchens Abwehrspieler Bastian Bösl (hinten Mitte) war an nahezu allen spielentscheidenden Szenen gegen Oberweikertshofen beteiligt. Foto: Daniel Worsch

Plus Landesligist FC Ehekirchen besiegt im Toto-Pokal den SC Oberweikertshofen mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Warum Abwehr-Hüne Bastian Bösl bei dieser Begegnung eine ganz besondere und entscheidende Rolle spielt.

Von Dirk Sing

Dass ausgerechnet Bastian Bösl den zehnten und entscheidenden Strafstoß im Elfmeterschießen der Toto-Pokal-Partie zwischen dem FC Ehekirchen und SC Oberweikertshofen verwandeln und seine Truppe damit in die dritte Runde bringen würde, war angesichts des vorangegangenen Spielverlaufs irgendwie folgerichtig. Der Abwehrchef des FCE war in den vorangegangenen 90 Minuten, die letztlich mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden geendet hatten, an drei der insgesamt vier Treffer maßgeblich beteiligt.

„Wahrscheinlich muss ich mir von dieser Partie einen Screenshot machen. So oft wird ein solch verrückter Verlauf wahrscheinlich nicht mehr vorkommen“, musste Bösl nach dem Schlusspfiff des souveränen Unparteiischen Johannes Wagner ( Ingolstadt) selbst lachen. Der erste „Streich“ war dem 26-Jährigen unmittelbar vor der Halbzeitpause gelungen. Nachdem die Gäste im Anschluss an eine Ecke das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone brachten, sorgte Bösl mit einem leicht abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze für das 1:0 (45.). Eine Führung, die angesichts der bereits zuvor herausgespielten zahlreichen Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt absolut verdient war.

