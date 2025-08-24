SpVgg Joshofen-Bergheim kassiert gegen den TSV Nördlingen II die nächste „Klatsche“

Nach lediglich sechs Punkten aus sechs Spielen ist die SpVgg Joshofen-Bergheim in der unteren Tabellenhälfte der Bezirksliga angelangt. Besonders bitter: Die dritte Niederlage in Folge verlor der Aufsteiger vor heimischem Publikum gegen den TSV Nördlingen II mit 1:6. Abteilungsleiter Stefan Schneider ist auch darauffolgenden Tag dabei, das Team wieder aufzubauen. Und das obwohl die Spielvereinigung laut ihm in der ersten Hälfte die „klar bessere Mannschaft war. Das würden auch die Nördlinger sagen.“ Die Gäste haben in der ersten Hälfte keinen einzigen Schuss auf das Tor abgegeben.

Die SpVgg Joshofen-Bergheim verliert gegen den TSV Nördlingen II

Doch nach wie vor hapert es bei der Spielvereinigung an der Chancenverwertung. So z.B. in der 17. Minute, als Lukas Müller alleine auf den gegnerischen Kasten zuläuft und den Ball in die Hände des Torwarts schießt. „In der Halbzeit dachten wir noch alle, dass wir das gewinnen“, sagte Schneider. Doch direkt nach der Hälfte begann das Unheil mit einem „dummen Standard“. Nördlingen schoss eine Ecke, die der völlig ungedeckte Jakob Bühlmeier verwandelte (47.). Nur vier Minuten später gab es für die Gäste einen Elfmeter, aus dem Luca Hopfauf das 2:0 machte. „Als der drin war, ging’s dahin“, so Schneider. Soll heißen: Die Zeller-Elf kam fortan nicht mehr auf die Beine. Daniel Ernst erweiterte auf 3:0 (54.) und Kilian Reichert auf 4:0 (57.). „Spielerisch waren wir keinen Deut schlechter“, meint Schneider. „Aber viele unserer jungen Spieler sind die Schnelligkeit und die körperliche Härte der Bezirksliga einfach noch nicht gewöhnt.“ Erneut Kilian Reichert schoss dann in der 85. Minute das 5:0, Luca Lechler eine Minute später das 6:0. Lediglich mit Julian Sager gab die Spielvereinigung in der Schlussphase ein kleines Lebenszeichen von sich und verkürzte den Abstand auf 1:6 (88.)

Schneider ist zuversichtlich, dass sich sein auf dem 12. Platz liegendes Team wieder aus dem Tief befreien und zurückkämpfen kann. „Wir brauchen hinten mehr Stabilität und vorne mehr Durchschlagskraft.“ Er wolle vor allem den jungen Spielern noch mehr Zeit geben, sich in der Bezirksliga zu akklimatisieren. Dann werde man auch wieder punkten.