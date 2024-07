Der SV Sinning feiert ein rauschendes Fest

Dass ein kleiner Sportverein ein tolles und rundum gelungenes Fest mit vielen Besuchern auf die Füße stellen und sich dabei selbst feiern kann, bewies der SV Sinning am Wochenende. Die Verantwortlichen um die beiden Vorsitzenden Christoph Gastl und Florian Schinagl sprachen von einem „fantastischen Fest“ zum 75-jährigen Bestehen, bei dem auch der Wettergott in diesem durchwachsenen Sommer seinen Beitrag leistete. Der Startschuss in das Jubiläumswochenende fiel am Freitagabend mit der „endless Summer Party“. Dazu verwandelte der SV Sinning den Vorplatz des Sportgeländes in eine „Beach-Area“. Die zahlreichen Gäste zahlten die Bemühungen mit bester Stimmung zurück und feierten friedlich und ausgelassen bis in die frühen Morgenstunden.

Nach einer kurzen Nacht standen am Samstagnachmittag die beiden Halbfinal-Partien des traditionellen Freundschaftspokals auf dem Programm. Hier zog der gastgebende SV Sinning gegen den SV Wagenhofen mit 1:2 den Kürzeren, während der TSV Ober-/Unterhausen den SC Rohrenfels mit 2:1 bezwang (wir berichteten). Direkt nach den Partien ging man zum festlichen Teil des Vereinsjubiläums über. Bürgermeister Fridolin Gößl gratulierte dem SVS zum 75. Geburtstag und betonte, wie wichtig der Sportverein für das gesellschaftliche Leben sei. Schließlich zeige ein Sportverein doch eindringlich, wie wichtig der Zusammenhalt sei und dass gemeinsam vieles erreicht werden könne. Für Jugendliche biete der Sport eine wichtige Anlaufstelle.

Stellvertretende BLSV-Kreisvorsitzende Loretta Speidel ist zu Gast

Loretta Speidel, stellvertretende BLSV-Kreisvorsitzende, überbrachte die besten Wünsche aus München. Sie betonte, wie wichtig es als Verein und Gesellschaft ist, sich auf ändernde Umstände einzustellen. In den Gründungsjahren waren die Probleme der ersten Fußballspieler: Wie komme ich zu den Auswärtsspielen? Schließlich hatte so gut wie keiner ein Auto. Später, als das Sportheim gebaut wurde, lautete die Frage: Wie kann ein Verein dies finanziell stemmen? Heute stellt sich die Frage: Wie kann man Jugendliche zum Sport animieren und an den Verein binden? Was Speidel jedoch positiv stimme, ist die Tatsache, dass die Verantwortlichen in den vergangenen 75 Jahren stets die richtigen Antworten auf sich ändernde Umstände gefunden hätten.

Im Anschluss blickten SVS-Vorsitzender Christoph Gastl und Ehrenvorsitzender Reinhard Schimpl in einem amüsanten Bildervortrag auf die vergangenen 75 Jahre zurück. Zum Schluss wurde eine Vielzahl an Ehrungen durchgeführt. Besonders freute man sich, dass mit Franz Eubel und Herbert Ketterle zwei von drei noch lebenden Gründungsmitgliedern anwesend waren. Johann Artner war aus gesundheitlichen Gründen leider verhindert.

Den Abschluss bildete dann der Sonntag mit einem gemütlichen Mittagstisch, ehe die Final-Begegnungen des Freundschaftspokals stattfanden. Im Endspiel besiegte der SV Wagenhofen den TSV Ober-/Unterhausen mit 2:1, während im „kleinen Finale“ der SC Rohrenfels den Gastgeber mit 6:4 nach Elfmeterschießen bezwang.