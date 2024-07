SV Sinning: Ein kleiner Verein feiert ganz groß

Der SV Sinning ist mit Sicherheit einer der kleinsten Sportvereine im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Dafür feiert er aber sein 75-jähriges Bestehen um so größer.

Am Dienstag, 25. Januar 1949, versammelten sich in der Gastwirtschaft Buckl 27 fußballbegeisterte Männer, um den SV Sinning zu gründen. Treibende Kraft war dabei der Gründungsvorstand Paul Ketterle. Erster Trainer war der damalige Sinninger Zahnarzt Kurt Hübscher, der bereits über einige Erfahrung im Fußballbereich verfügte. Als Fußballplatz diente zunächst die Roßweide im Sinninger Mösl. Diese war allerdings aufgrund ihrer Lage als Fußballplatz denkbar ungeeignet, standen doch die Fußballer knöcheltief im Matsch.

Fußballplatz wurde bald zu klein

Besser wurde es dann 1950, als der Fußballplatz oberhalb des damaligen Schulhauses am ehemaligen Sommerkeller angelegt wurde. Dieser wurde jedoch schon bald zu klein. 1964 wurde er dann unter Mithilfe von amerikanischen Soldaten und ihren Bulldozern vergrößert. Trotzdem entsprach der Platz nicht den nötigen Norm-Maßen. So fand man schließlich nach einigen Gesprächen mit der Gemeinde und der Forstverwaltung der bayerischen Staatsforsten am westlichen Ortsrand an der Leidlinger Straße die endgültige Heimat. Im August 1978 wurde das neue Spielfeld feierlich eingeweiht sowie 1986 auch das Sportheim gebaut. Jedoch wurde zum Trainieren immer noch zwischen Sportheim und „altem Sportplatz“ gependelt.

Dies änderte sich erst 2010, als sich die Gelegenheit bot, direkt in der Nachbarschaft zum Sportheim eine Wiese als Trainingsplatz umzubauen und eine Flutlichtanlage zu errichten. Doch dies waren bei Weitem nicht alle baulichen Tätigkeiten. 2005/06 wurde eine Gerätehalle im Anschluss an das Sportheim gebaut, die nun als „Festhalle“ dient. Außerdem wurden ein funktionelles Kassenhäuschen und eine Halle für die Rasenmäher errichtet – alles unter der Leitung von Ehrenvorstand Reinhard Schimpl.

Damengymnastik-Abteilung im Jahr 1991 gegründet

Auch sportlich erweiterte der SV Sinning im Laufe der Jahre seinen Horizont. 1991 wurde die Damengymnastik-Abteilung unter Leitung von Andrea Theel gegründet. Seit 2022 haben auch die Dartspieler ihren Platz beim SV Sinning gefunden. Beide Abteilungen haben ihr zu Hause in der Sinninger Schloßwirtschaft und freuen sich über einen regen Übungsbetrieb. Dass das alles in einem kleinen Dorf mit knapp 800 Seelen funktioniert und aufrechterhalten wird, liegt sicherlich am starken Zusammenhang und dem familiären Umfeld im Verein. Davon kann sich jeder, der möchte, am Wochenende selbst ein ausführliches Bild machen.

Die Feier zum 75-jährigen Bestehen beginnt am Freitag ab 20 Uhr mit der „endless summer Party“ mit DJ Spinplex. Am Samstag ab 15 Uhr stehen dann die Halbfinal-Spiele des Freundschaftspokals mit den teilnehmenden Mannschaften des TSV Ober-/Unterhausen, SC Rohrenfels, SV Wagenhofen und gastgebenden SV Sinning statt. Ab 20 Uhr beginnt dann der festliche Teil des Abends. Neben zahlreichen Grußworten und Ehrungen steht ein kurzweiliger Rückblick auf 75 Jahre Vereinsgeschichte an. Am Sonntag finden dann nach dem gemütlichen Mittagessen ab 15 Uhr die Partie um Platz drei sowie das Finale des Freundschaftspokals statt.