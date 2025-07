„Tag des Mädchenfußballs“ beim FC Rennertshofen ein voller Erfolg

Insgesamt 28 fußballbegeisterte Mädchen zwischen acht und 16 Jahren waren dem Aufruf des FC Rennertshofen zum „Tag des Mädchenfußballs“ auf dem Sportgelände des FC Rennertshofen gefolgt. In der von der Damenmannschaft des FCR in Kooperation mit dem DFB und BFV ausgerichteten Veranstaltung unter dem Motto „Ein Tag wie in der Fußballschule“ stand dabei der Spaß am Spiel mit dem runden Leder im Vordergrund.

Vormittags konnten die Spielerinnen unter Anleitung der FCR-Damen in verschiedenen Stationen das Dribbeln, Schießen und Passen üben. Nach dem gemeinsamen Mittagessen und einer akrobatischen Einlage der Leistungsgruppe der Turnabteilung des FCR, stand am Nachmittag für alle Mädchen ein sogenanntes „Holländer-Turnier“ an. Darin errangen die Spielerinnen individuell Punkte für jedes Tor und das jeweilige Spielergebnis. Zum Abschluss des Tages erhielten alle Teilnehmerinnen T-Shirts mit dem Aufdruck „Nicht ohne meine Mädels“ und Haarbänder. Die Siegerinnen der Turnierform bekamen zudem einen Turnbeutel.

Alle am Fußballspielen interessierte Mädchen ab zwölf Jahren sind jederzeit ab dem 25. Juli immer freitags ab 17.30 Uhr auf dem Sportplatz des FC Rennertshofen zum Training willkommen. (mk)