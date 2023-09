Jugendsportler-Ehrung

16:00 Uhr

Jugendsportler-Ehrung in Neuburg: Verdienter Lohn für die Aushängeschilder

Plus Insgesamt 33 junge Sportlerinnen und Sportler erfahren in Neuburg eine ganz besondere Wertschätzung ihrer tollen Erfolge. Bei seiner Rede lobt Landrat Peter von der Grün auch die vielen Ehrenamtlichen und Trainer.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Man soll die Feste bekanntlich feiern, wie sie fallen. Und zu feiern gab es am Montagabend im Audi-Driving-Experience-Center in Neuburg eine ganze Menge. Erstmals lud der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit seinem Landrat Peter von der Grün zur Jugendsportler-Ehrung.

Im Vorfeld waren dazu Vereine beziehungsweise deren Verantwortliche aufgerufen worden, Sportlerinnen und Sportler bis einschließlich 26 Jahre, die „herausragende sportliche Leistungen in den Sport- und Schützenvereinen des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 erbracht haben“ (so die offizielle Ausschreibung), zu melden. Die entsprechenden Kriterien lauteten dabei wie folgt: Platz eins bei einer Bayerischen Meisterschaft, Platz eins bis drei bei Deutschen Titelkämpfen, Platz eins bis sechs bei Europa- sowie Platz eins bis zehn bei Weltmeisterschaften. Sage und schreibe 33 Athletinnen und Athleten hatten diese in den zurückliegenden vier Jahren erfüllt und durften sich dementsprechend über „ihren“ großen Abend freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen