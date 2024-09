„Neuburger Box-Nacht“ feiert ihre Premiere

Es ist die Premiere. Und wenn es nach Egzon Gashi geht, soll es eine unvergessliche werden. Erstmals in der knapp fünfjährigen Geschichte des Gladiator Fight Clubs Neuburg findet am Samstagabend ab 18 Uhr in dessen Trainingszentrum in der Schrannenstraße 55 die sogenannte „Neuburger Box-Nacht“ statt. Insgesamt 14 Kämpfe (acht Box- sowie sechs K1-Duelle) warten bei dieser Gala auf das interessierte Kampfsport-Publikum. Das Besondere dabei: Bis auf eine Ausnahme werden ausschließlich Athleten aus Gashis Stall in den Ring steigen, um sich dort ihren Familien, Freunden und Fans zu präsentieren.

„Die Vorfreude bei meinen Kämpferinnen und Kämpfern auf diese Veranstaltung ist riesengroß. Sie können es schon gar nicht mehr erwarten, bis es am Samstag endlich losgeht“, berichtet Gashi, der mit seinen Sportlern eines gemeinsam hat: „Ehrlich gesagt war ich vor einem bevorstehenden Event noch nie so nervös und aufgeregt wie jetzt.“ Damit sowohl die Athleten als auch zahlreichen Zuschauer voll und ganz auf ihre Kosten kommen, hat der Trainer und Besitzer des Gladiator Fight Clubs in den vergangenen Tagen und Wochen nichts dem Zufall überlassen. Ob unzählige Telefon-Gespräche mit Boxern (“Wenn es eine Absage gab, musste schließlich Ersatz besorgt werden.“), notwendige Behörden-Gänge sowie die Planung dieser mehrstündigen Abendveranstaltung bis ins Detail: Sein Bett sah Gashi in der jüngeren Vergangenheit oder auch Gegenwart eher selten.

„Den eigenen Akteuren eine Bühne bieten“

„Die Idee einer solchen Gala schwirrt ja schon ziemlich lange in meinem Kopf herum. Jetzt war der richtige Zeitpunkt einfach gekommen, das Ganze entsprechend in die Tat umzusetzen“, verrät Gashi, der damit freilich einen konkreten Plan verfolgt. „Mir ist es wichtig, unseren eigenen Athleten dort eine Bühne zu bieten, wo sie auch trainieren. Vielleicht fühlt sich ja dadurch auch der eine oder andere Besucher angesprochen, es ihnen gleichzutun und ebenfalls mit dem Boxen oder K1 zu beginnen.“ Gerade Kinder und Jugendliche hat der ehemalige Bundesliga-Halbprofi dabei im Visier: „Wir wollen ihnen eine Perspektive auf sportlicher Ebene bieten, wie sie ihre Zeit sinnvoller als auf der Straße verbringen können. Die besten Beispiele dafür werden bei uns am Samstagabend zu sehen sein.“

Gleich für drei Kämpfer wird es dabei sogar um Titelehren gehen. Während der zwölfjährige Malik Abazi, der zuletzt beim Neuburger Bierzeltboxen bereits für Furore gesorgt hatte, um die deutsche Meisterschaft der Junioren im K1 kämpfen wird, stehen sich im Duell um den deutschen Pro Am-Titel - ebenfalls im K1 - der Ingolstädter Gammal Jamal und der Nürnberger Reshid Rifati von der berühmten Kampfsportschule Althof (auch dessen Inhaber Peter Althof wird am Samstag in Neuburg vor Ort sein) gegenüber. Abgeschlossen wird diese Gala, bei der es auch einen Frauen-Boxkampf mit Annalena Kraus geben wird, schließlich vom Aufeinandertreffen zwischen Omar Abu Nemah (auch er begeisterte bereits die Zuschauer beim Neuburger Bierzeltboxen) und Kieran Deutschmann (München), in dem es um den Titel des „Neuburger Box-Nacht-Champions“ geht. Als erfahrener Ringsprecher wird indes die ehemalige Neuburger Schwergewichts-Legende Wolfgang Köhler für den richtigen Ton am Boxring sorgen.

Die Nachfrage ist riesengroß

„Die Nachfrage an Tickets zu dieser Premiere ist bereits riesengroß“, berichtet Gashi, der darauf verweist, dass es „noch einige Restkarten“ an der Abendkasse zum Preis von 30 Euro geben wird. Fest steht bereits, dass es in Sachen „Neuburger Box-Nacht“ nicht bei einem Event bleiben wird. „Unser Ziel ist eine regelmäßige Durchführung, bei der künftig auch vermehrt Meisterschaften hinzukommen sollen“, so Gashi. Für diesen Samstag kündigt der 36-Jährige zudem eine „weitere Überraschung“ an: „Um was es dabei geht, wird jetzt noch nicht verraten. Das werden die Zuschauer vor Ort erfahren.“

Folgende Kämpfer des Gladiators Fight Clubs Neuburg werden am Samstagabend in den Ring steigen :

Davin Kosseini (K1, Kinder, 20 kg)

David Adriyanov (K1, Junioren, 35 kg)

David Danko (Boxen, Junioren, 70 kg)

Annalena Kraus (Boxen, Damen, 67 kg)

Muhammad Saidzada (Boxen, Herren, 64 kg)

Dino Salihbasic (Boxen, Junioren, 90 kg)

Roberto Markati (Boxen, Herren, 86 kg)

Vladislav Lapocikin (K1, Herren, 87 kg)

Malik Abazi (K1, Junioren, 36 kg)

Mursel Segashi (Boxen, Herren, 94 kg)

Patrik Nikolla (Boxen, Herren, 67 kg)

Mario Fieger (K1, Herren, 92 kg)

Gammal Jamal (München, K1, Herren, 70 kg)

Omar Abu Nemah (Boxen, Herren, 70 kg)