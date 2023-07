Kanu-Polo

Erik und Petra Brey: Zwei Geschwister, eine Leidenschaft

Plus Erik und Petra Brey spielen Kanu-Polo beim DRC Neuburg. Während der 22-Jährige vom Bundesliga-Aufstieg träumt, wurde seine Schwester bereits deutscher Meister.

Zwei Geschwister, eine Leidenschaft. Kanu-Polo ist aus dem Leben von Petra und Erik Brey kaum wegzudenken. Unzählige Stunden verbringen die beiden Neuburger auf dem Wasser, um an Nuancen in ihrem Spiel zu arbeiten oder sich bei Turnieren zu messen.

Reger Betrieb herrscht zwei- bis dreimal in der Woche auf dem Weiher in der Sudetenlandstraße. Die Mannschaften des DRC Neuburg absolvieren dort seit einigen Monaten ihre Trainingseinheiten. Schnell ist für den Zuschauer zu erkennen, wie komplex Kanu-Polo ist. Die Spieler müssen nicht nur ihr Boot kontrollieren, sondern auch in hoher Geschwindigkeit vorwärts- und rückwärtspaddeln können. Sie führen den Ball dabei mit dem Paddel oder mit der Hand. Beim Torwurf biegen die Angreifer den Körper und werfen den Ball Richtung des kleinen Tores, das zwei Meter über dem Wasser hängt.

