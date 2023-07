Kanu-Rennsport

Bayerische Meisterschaft in Joshofen: 16 Titel für den DRC Neuburg

Plus Der DRC Neuburg richtet in Joshofen die bayerische Meisterschaft aus. Vincent Hoiß überzeugt mit zahlreichen Medaillen und tritt erstmals in einem offiziellen Rennen gegen seinen Bruder Simon an.

Von Benjamin Sigmund

Die Silbermedaille baumelt um den Hals von Kimi Heigl. Der Siebenjährige grinst und ist mächtig stolz über den Erfolg, den er gerade mit seinem Partner Marius Müller bei der bayerischen Meisterschaft im Kanu-Rennsport erreicht hat. Der junge Sportler zählt zu den jüngsten der über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Veranstaltung, die der Donau-Ruder-Club Neuburg auf dem See in Joshofen ausgerichtet hat.

Fast 200 Rennen gehen am Samstag und Sonntag in verschiedenen Altersklassen über die Bühne. Die Spannung ist riesig, wenn auf dem See in Joshofen um die Podestplätze gerungen wird. Voller Eifer kommentierte Ludwig Degmayr von draußen die Wettkämpfe. Erstmals seit 2016 ist der DRC Neuburg Ausrichter der bayerischen Meisterschaft. Der Aufwand ist riesig, berichtet Vorsitzender Gerhard Rohleder. „Die ganzen Genehmigungsverfahren haben viel Zeit in Anspruch genommen, der Naturschutz und die Umweltbehörden mussten zufriedengestellt werden.“ 60 bis 70 Ehrenamtliche kümmerten sich im Vorfeld um Mäharbeiten und während der Wettkämpfe um den Ausschank von Getränken oder den Verkauf von Essen. Der Zeitplan ist dicht, das Programm musste akribisch und detailgetreu zusammengestellt, 600 Medaillen beklebt werden.

