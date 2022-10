Nachwuchsmannschaft des DRC Neuburg ist in Topform

Schüler des DRCN zeigen zum Saisonabschluss in Gemünden Spitzenleistungen.Neuburger Paddler holen 13 Gold-, 15 Silber- und neun Bronzemedaillen.

Die Neuburger Kanuten sind bei der 49. unterfränkischen Schülerregatta in Gemünden auf der Saale an den Start gegangen. Mit 13 Siegen, 15 zweiten und neun dritten Plätzen sicherten sich die 20 Teilnehmer des DRCN den dritten Platz in der Teamwertung. Insgesamt hatten zwölf süddeutsche Vereine 156 Schüler von sechs bis 14 Jahren gemeldet.

Mit großer Freude und sportlichem Einsatz zeigte die Schülermannschaft des Donau-Ruder-Clubs ihr Können. Die Veranstaltung wurde aus Neuburger Sicht zu einem großen Erfolg und belohnte den Trainingsfleiß der vergangenen Monate. Sportwart, Trainer, Betreuer und Eltern waren begeistert von den Fortschritten der jungen Athleten.

Anna Rein, Matvii Martynov und Conrad Rein schnupperten zum ersten Mal Regattaluft und durften sich in den Anfängerrennen beweisen. Die alten Hasen des Regattasports begleiteten die Anfänger zu ihren ersten Starts und fuhren mit ihnen in den Mannschaftsbooten. Die Renndistanz betrug 300 Meter und wurde in mehreren Läufen im Kajak Einer (K1), K2 und K4 ausgetragen.

Ihre nun schon mehrjährige Kanu- und Wettkampferfahrung spielten im Vierer der Schüler A Anton Degen, Julius Heßlinger, Hannes Seifarth und Christian Reiser aus. Sie dominierten ihre Altersklasse und durften sich über einen Sieg freuen. Degen/Heßlinger erkämpften sich zudem die Goldmedaille im K2 und waren schon etwas wehmütig, da beide im nächsten Jahr in die Jugendklasse aufsteigen und zum letzten Mal bei der Schülerregatta in Gemünden starten durften.

Die 14-jährige Rebecca Hirsch war ebenfalls zum letzten Mal dabei. Sie siegte souverän im K1 und zusammen mit Mia Pitsch im Zweier.

Weiteres Gold erkämpften sich im Kajak Einer bei den Schülern B Emma Rogler, Charlotte Köck und Anton Rupprecht. Bei den Jüngsten im Team sicherten sich Luzi Heigl, Mina Stegherr und Kimi Heigl die Goldmedaillen im K1.

Auch in den Zweier-Wettbewerben konnten die Schüler C mit ersten Plätzen überzeugen. Es siegten Luzi Heigl/Mina Stegherr und Max Ruhmich/Kimi Heigl.

Ergebnisse im Überblick

Anfänger

K1 weibl. Schüler B AK 10: 2. Anna Rein

K1 männl. Schüler B AK 10: 1. Conrad Rein

K1 männl. Schüler A AK 12: 2. Matvii Martynov

Fortgeschrittene

K1 weibl. Schüler C AK 9: 1. Mina Stegherr, 1. Luzi Heigl

K2 weibl. Schüler C: 1. Luzi Heigl/Mina Stegherr

K1 männl. Schüler C AK 7: 1. Kimi Heigl

K1 m. Schüler C AK 9: 2. Max Ruhmich

K2 männl. Schüler C: 1. Max Ruhmich/Kimi Heigl

K1 weibl. Schüler B AK 10: 3. Anna Rein, 3. Lina Pitsch

K1 männl. Schüler B AK 10: 1. Anton Rupprecht, 2. Carl Pitsch, 3. Conrad Rein

K1 weibl. Schüler B AK 11: 1. Charlotte Köck, 1. Emma Rogler, 2. Theresa Herrmann

K1 männl. Schüler B AK 12: 2. Laurin Beck, 3. Matvii Martynov

K2 weibl. Schüler B: 3. Theresa Herrmann/Anna Rein, 3. Emma Rogler/Charlotte Köck, 3. Lina Pitsch/Mina Stegherr

K2 männl. Schüler B: 2. Matvii Mariynov/Conrad Rein, 2. Laurin Beck/Max Ruhmich, 3. Anton Rupprecht/Carl Pitsch

K4 weibl. Schüler B: 2. Emma Rogler/Charlotte Köck/Theresa Herrmann/Luzi Heigl

K4 männl. Schüler B: 2. Laurin Beck/Matvii Martynov/Anton Rupprecht/Carl Pitsch

K1 weibl. Schüler A AK 13: 3. Mia Pitsch

K1 männl. Schüler A AK 13: 2. Hannes Seifarth, 4. Christian Reiser, 4. Luis Rein

K1 weibl. Schüler A AK 14: 1. Rebecca Hirsch

K1 männl. Schüler A AK 14: 2. Anton Degen, 2. Julius Heßlinger

K2 weibl. Schüler A: 1. Rebecca Hirsch/Mia Pitsch

K2 männl. Schüler A: 1. Julius Heßlinger/Anton Degen, 2. Hannes Seifarth/Christian Reiser, 4. Laurin Beck/Luis Rein

K4 weibl. Schüler A: 2. Rebecca Hirsch/Mia Pitsch/Emma Rogler/Charlotte Köck

K4 männl. Schüler A: 1. Julius Heßlinger/Hannes Seifarth/Christian Reiser/Anton Degen, 4. Laurin Beck/Matvii Martynov/Luis Rein/Jakob Wirl