vor 17 Min.

Tränenreicher Abschied: Kanutin Carola Schmidt beendet ihre Karriere

Plus Die Kanutin Carola Schmidt hat mit 17 Jahren Neuburg verlassen. Als sie 2021 in Topform ist, wirft sie eine schwerwiegende Coronaerkrankung aus der Bahn. Nun hat die 25-Jährige ihre Karriere beendet.

Von Benjamin Sigmund

Als Carola Schmidt ans Telefon geht, sagt sie zunächst, ihr gehe es gut. Eine Nachricht, die gewöhnlich erscheint, ist in ihrem Fall viel Wert. Denn hinter der 25-jährigen Neuburgerin liegt eine schwierige Zeit. Statt um sportliche Ambitionen und Ziele geht es in diesem Gespräch um eine schwerwiegende Coronaerkrankung, Kritik am System Leistungssport und geplatzte Träume, aber auch Wünsche für die Zukunft ohne den Sport. Knapp über eine Woche ist vergangenen, seit die Kanutin ihre Karriere als Leistungssportlerin beendet hat. Oder auch fremdverschuldet beenden musste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

