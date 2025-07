Kanupolo: Damen des DRC Neuburg in der Erfolgsspur

Die Damen-Kanupolo-Mannschaft des DRC Neuburg, bestehend aus Lilli Bussas, Lea Rößner, Helena Krieger, Sarah Burgau, Lisa Haug, Petra Brey, Emma Silbernagl, Mia Pitsch und Sara Rößner, zeigte am zweiten Spieltag der 2. Damen-Liga in Dresden erneut ihr Können und stellte sich tapfer der starken Konkurrenz. An zwei intensiven Tagen kämpften die Neuburgerinnen in insgesamt fünf Spielen um wertvolle Punkte.

Am Samstag standen gleich drei Begegnungen auf dem Programm. Dabei gingen die Neuburgerinnen stets als Siegerinnen vom Feld. Zunächst setzten sie sich souverän mit 5:0 gegen Gastgeber Dresden durch. Anschließend sicherte sich das Team ein Erfolg gegen den VK Berlin. Im dritten Match gegen den KSVH Berlin II zeigte die Truppe nochmals ihre Stärke und holte sich verdient den dritten Sieg (3:1). Einen Tag später bewies der DRCN große mentale Stärke. Gegen den KC Leipzig gelang ein 2:0-Erfolg, bei dem Teamgeist, taktisches Geschick und präzise Spielzüge den Ausschlag gaben. Im letzten Spiel des Wochenendes wartete mit VMW Berlin der aktuelle Tabellenführer und stärkste Gegner, dem sich die Neuburgerinnen trotz großem Einsatz und kämpferischer Leistung knapp geschlagen geben mussten (1:3).

Mit wichtigen Erkenntnissen und viel Motivation geht das Team nun in die Vorbereitung auf die kommenden Play-Offs im September in Brandenburg. Mit seinen vier Siegen aus fünf Begegnungen beim zweiten Spieltag in Dresden steht der DRC Neuburg aktuell mit 26 Punkten in der Tabelle auf Platz zwei. (sw)