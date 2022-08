DRC Neuburg klettert auf den dritten Platz

Kanupolo-Team überzeugt in der 2. Bundesliga. Torjäger Paul Glasenapp gelingen sechs Tore in einem Spiel.

Die junge Kanu-Polo-Mannschaft des Donau-Ruder-Club Neuburg ist auf Platz drei der 2. Bundesliga geklettert.

In das 740 Kilometer entfernte Berne (Bremen) musste die Kanupolomannschaft des Donau-Ruder-Club Neuburg fahren, um den 2. Spieltag zu spielen.

Mit einem furiosen Start gegen des Wassersportverein Quakenbrück (6:1) und einem spannenden Schlagabtausch mit dem Kanuverein Rothe Mühle Essen II (7:6) konnten die ersten beiden Spiele gewonnen werden. Ein klares 7:3 gegen den Leipziger Kanu-Club brachte zwischenzeitlich den 2. Tabellenplatz und rundete den erfolgreichen Samstag ab.

Am Sonntag wartete der Topfavorit (neben dem RKV Berlin) auf den Aufstieg in die 1. Bundesliga, der Kanu Club Wetter, auf die Neuburger. Dabei fanden die Jungs von Thomas Fricke nicht zu ihrem dynamischen Spiel und verloren mit 2:4. Dadurch rutschten die Neuburger in der Tabelle hinter den Gegner. Um den 3. Platz und damit eine bessere Ausgangsposition für die Play-offs der Aufstiegsspiele zur deutschen Meisterschaft in Essen zu erreichen, war ein Unentschieden oder eine Niederlage mit einem Tor Unterschied im letzten Spiel nötig. Der Gegner war eine entfesselnd spielende Mannschaft vom Wuppertaler Kanu-Club. Hier erwischten die Neuburger einen schlechten Start und lagen schnell mit 0:1 und 1:2 zurück. Es entwickelte sich ein Krimi. In der letzten Spielminute ging Wuppertal mit 6:5 in Führung, ehe der überragende Kapitän Paul Glasenapp mit seinem sechsten Tor in diesem Spiel zum 6:6 ausglich. Glasenapp kletterte in der Torschützenliste mit 20 Toren auf den zweiten Platz.

TSV Neuburg Daniel Schiftner, Moritz Winter, Dominik Sönning, Paul Glasenapp, Karl Goronzi, Paul Schütze, Erik Brey (fri)