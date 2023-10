Kanupolo

Kanupolo-Turnier in Neuburg: Ein Traum geht in Erfüllung

Plus Thomas Fricke, Polowart beim Donau-Ruder-Club Neuburg, hatte in den vergangenen Jahren einen großen Wunsch: Die Ausrichtung eines Kanupolo-Turniers im Neuburger Brandlbad. Dabei präsentieren elf Teams die Faszination dieser spektakulären Sportart.

Von Dirk Sing

Wem am vergangenen Wochenende Thomas Fricke im Neuburger Parkbad über den Weg lief, der wusste im ersten Moment nicht, ob die permanent am Himmel stehende Sonne oder der Polowart des DRC Neuburg an diesen beiden Tagen mehr strahlten. Der „Vater des Neuburger Kanupolos“, der während seiner langjährigen Trainer- und Funktionärs-Tätigkeit wahrlich schon eine ganze Menge erlebt hat, war schlichtweg glücklich und zufrieden. Und das aus einem guten Grund.

„Mein innigster und größter Traum in den vergangenen Jahren war, dass wir ein Kanupolo-Turnier im Neuburger Brandlbad ausrichten, da die örtlichen Gegebenheiten einfach perfekt sind. Zudem ist es eine tolle Gelegenheit, unsere spektakuläre Sportart auf diese Art und Weise in unserer Heimat zu präsentieren“, berichtet Fricke. Dass sich der DRC Neuburg dabei als herausragender Gastgeber präsentieren würde, war indes freilich keine wirklich große Überraschung. Das Sportbad wurde flugs zur Polo-Arena umfunktioniert, in der sich – zu „heißen Rhythmen“ aus dem Lautsprecher sowie lautstarken Anfeuerungsrufen der Besucher und Fans – die insgesamt elf Mannschaften aus vier Vereinen (Neuburg, Kelheim, Schleißheim sowie vom amtierenden österreichischen Meister aus Wien) in den Kategorien Senioren-Mixed und Schülern spannende und packende Begegnungen über jeweils zweimal acht Minuten Spielzeit lieferten.

