Kanupolo-Teams des DRC Neuburg schlagen sich prächtig

Bei den Aufstiegs- und deutschen Meisterschaften im Kanupolo konnten sich die Mannschaften des Donau-Ruder-Clubs Neuburg eindrucksvoll behaupten. Mit zwei Podestplätzen durch die Damen und Herren II bei den Aufstiegs-Titelkämpfen, einer starken Mittelfeldplatzierung der Herren I und wertvoller Turniererfahrung für den Nachwuchs konnte der Verein eine positive Bilanz ziehen.

Die zweite Herrenmannschaft erreichte das tabellarisch beste Ergebnis des DRCN. Mit einer überzeugenden Turnierleistung kämpfte sich das Team bis ins Finale der 3. Liga vor und sicherte sich am Ende den zweiten Platz. Nach spannenden Spielen gegen den KC Kelheim und RSV Hannover musste man sich im Endspiel der starken Leistung des WSF Liblar II geschlagen geben. Doch der zweite Platz ist ein starkes Ausrufezeichen und zeigt, dass die Truppe auf dem richtigen Weg ist. Im nächsten Jahr wird das Team erneut in der 3. Liga an den Start gehen. Der Aufstieg in die zweite Liga ist aufgrund der ersten Herrenmannschaft des DRCN, welche in eben dieser spielt, nicht möglich.

DRC Neuburg: Felix Holland, Norbert Winter, Hannes Rottmann, Dominik Sönning, Uli Burger, Kai Berner, Moritz Graßl, Christian Semisch.

Die DRCN-Damen bestätigten bei der Aufstiegsmeisterschaft ihre konstant starke Saisonleistung, welche sie mit einem hervorragenden dritten Platz krönen konnte. Nach souveränen Siegen im Viertelfinale gegen den RSV Hannover II unterlag man im Halbfinale knapp dem ACC Hamburg. Im Spiel um Platz drei zeigte das Team dann nochmals seine Klasse und sicherte sich verdient in zwei Partien die Bronzemedaille, was ein toller Erfolg für die eingespielte Truppe von Trainer Erik Brey bedeutete.

DRC Neuburg: Petra Brey, Lisa Haug, Lilli Bussas, Sara Rößner, Lea Rößner, Helena Krieger, Emma Silbernagl, Sarah Burgau.

Auch die erste Herrenmannschaft lieferte bei der deutschen Meisterschaft in Brandenburg an der Havel eine gute Vorstellung ab. Zwar reichte es nicht für den Einzug ins Halbfinale. Doch mit Platz fünf sicherte sich das Team die Teilnahme an der Relegation zur 1. Bundesliga. Dort traf man auf das erfahrene Liblar I, dem man sich letztlich geschlagen geben musste. Dennoch überwog die Zufriedenheit. Die Mission „1. Bundesliga“ geht weiter.

DRC Neuburg: Erik Brey, Paul Glasenapp, Luis Winter, Lion Winter, Yannick Engelhardt, Kay Holland, Karl Goronzi, Patrick Holland.

Für die U16-Jugend stand vor allem das Sammeln von Turniererfahrung im Fokus. In einer stark besetzten Vorrundengruppe blieb das Team zwar sieglos, konnte sich aber in der Platzierungsrunde deutlich steigern und alle vier Partien gewinnen. Mit Siegen gegen den Göttinger PC und KV Kiel erreichte das Nachwuchsteam am Ende einen respektablen 13. Platz. Besonders erfreulich: Drei Spielerinnen (Emma Silbernagl, Lilli Bussas, Helena Krieger) waren zuvor zusätzlich mit der Damenmannschaft im Einsatz und trugen dort zum Gewinn des Bronzeplatzes bei.

DRC Neuburg: Emma Silbernagl, Moritz Einzinger, Andreas Wünsch, Helena Krieger, Mia Pitsch, Jonathan Huber, Lilli Bussas, Liam Schneider.

Auch die jüngsten Neuburger Kanupolo-Spielerinnen und -Spieler zeigten bei der „Deutschen“ großen Einsatz. Trotz einer schwierigen Vorrunde gelang dem U14-Team ein Achtungserfolg in der Zwischenrunde gegen den WSF Liblar. In den abschließenden Platzierungsspielen fehlte das Quäntchen Glück. Doch mit Platz zwölf und viel gewonnener Spielpraxis blickt die im Vergleich sehr junge Truppe zuversichtlich auf die kommende Saison.

DRC Neuburg: Carl Pitsch, Lina Pitsch, Christoph Wolf, Julian Kallweit, Tim Hornbogen, Paul Baumeister, Frederik Schneider, Conrad Rein. (burg)