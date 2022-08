Neuburgerin Petra Brey ist deutsche Meisterin im Kanupolo

Die Neuburgerin Petra Brey gewinnt mit dem PSC Coburg den deutschen Meistertitel. Das Herrenteam des DRC Neuburg belegt im Endklassement der 2. Bundesliga Platz fünf.

Toller Erfolg für die Kanupolo-Sparte des DRC Neuburg: Petra Brey vom Donau-Ruder-Club hat mit den Damen des Paddel- und Segel-Clubs Coburg die deutsche Meisterschaft im Kanupolo gewonnen. Nach Kanurennsport-Nachwuchsfahrer Vincent Hoiß, der am vergangenen Wochenende drei Meistertitel einheimsen konnte (wir berichteten), ist dies für den DRCN bereits der nächste herausragende Triumph.

Im April hatte Brey vom PSC Coburg eine Anfrage bekommen, ob sie für die dortige Damenmannschaft, die bereits seit vielen Jahren zu den besten Teams in Deutschland und Europa zählt, spielen möchte. Nach kurzem Überlegen folgte schließlich die Zusage. Dann ging es sehr schnell. Bereits bei ihrem ersten Turnier für die Coburger, dem „Internationalen Deutschland Cup“ in Essen (das weltgrößte Turnier), zeigte Brey eine tolle Leistung im Tor und gewann nach fünf Jahren für die Coburger den begehrten Pokal. In zwei dramatischen Finals (diese werden im Modus „Best of three“ gespielt) mit jeweils drei Verlängerungen behielten die Coburgerinnen mit 4:3 und 5:4 die Oberhand und sicherten sich damit nach 2017 den vierten deutschen Meistertitel.

Das DRCN-Herrenteam von Trainer Thomas Fricke konnte hingegen den dritten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga nicht behaupten und belegte im Abschluss-Klassement Rang fünf. Nachdem Paul Glasenapp, Dominik Sönning und Karl Goronzi nach dem zweiten Spieltag an Corona beziehungsweise Grippe erkrankt waren, durfte im Vorfeld nicht mehr erwartet werden.

Dramatisches Viertelfinale gegen Essen

In einem dramatischen Viertelfinale gegen Rothe Mühle Essen II konnten die Neuburger das erste Spiel mit 4:3 gewinnen, verloren aber das zweite Match deutlich mit 3:7. In der dritten Partie musste dann eine Entscheidung fallen. Nach einem holprigen Start und 0:3-Rückstand lag die DRCN-Truppe zur Pause mit 2:5 zurück. Doch die Neuburger zeigten anschließend eine tolle Moral, kämpften sich zurück und schafften noch den 5:5-Ausgleich, womit diese Begegnung in eine fünfminütige Verlängerung ging. Hier gelang den Essenern in der vierten Minute das „Golden Goal“. Damit konnten die Fricke-Schützlinge „nur“ noch maximal Platz fünf erreichen.

Voller Einsatz: Die Herrenmannschaft des DRC Neuburg landete in der Endtabelle der 2. Bundesliga auf einem guten fünften Platz, auch wenn durchaus mehr möglich gewesen wäre. Foto: Thomas Fricke

Im Halbfinale der „Unteren Runde“ spielte der DRCN zwar nicht gut, aber dennoch erfolgreich und gewann beide Partien gegen den KC Leipzig mit 8:3 und 8:4. Gegen VMW Berlin ging es anschließend in einem finalen Match um Rang fünf, das mit 7:4 gewonnen wurde. Das vorgegebene Ziel „Platz sechs“ wurde von der jungen Neuburger Mannschaft somit erreicht, auch wenn unter dem Strich deutlich mehr möglich gewesen wäre.

DRC Neuburg: Daniel Schiftner, Moritz Winter, Dominik Sönning, Paul Glasenapp, Karl Goronzi, Paul Schütze, Erik Brey, Lion Winter.