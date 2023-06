Das nächste Highlight für Neuburgs Vincent Hoiß

Plus Gemeinsam mit seinem Partner Julian Schmiech qualifiziert sich Vincent Hoiß vom DRC Neuburg im Kajak-Zweier über 1000 Meter sowohl für die Junioren-Weltmeisterschaft als auch Europameisterschaft.

Wenn Vincent Hoiß auf seine europäische (sportliche) Lieblingsstadt angesprochen wird, muss er nicht lange überlegen: Bratislava! Während für Touristen speziell die aus dem 18. Jahrhundert stammende Altstadt mit ihren zahlreichen Bars und Cafés sowie die wiederaufgebaute Burg mit dem herrlichen Ausblick regelrechte Anziehungspunkte sind, hat es dem 17-jährigen Neuburger vor allem der Velky Zemnik-See angetan.

Und das aus einem wahrlich gutem Grund. Bereits im August 2022 war der „internationale Stern“ von Vincent Hoiß exakt dort aufgegangen. Genauer gesagt bei den sogenannten Olympic Hopes, als der DRCN-Athlet sensationell das Rennen im Kajak-Einer über 1000 Meter gewann und sich damit zum schnellsten 16-Jährigen auf der Welt in dieser Disziplin aufschwang. Knapp zehn Monate später ging es für Hoiß nun zurück an die Stätte seines bislang größten sportlichen Erfolgs – diesmal jedoch unter anderen Voraussetzungen!