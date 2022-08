Drei deutsche Meistertitel: Vincent Hoiß schreibt Vereinsgeschichte

Der 16-jährige Vincent Hoiß vom DRC Neuburg holt sich sensationell drei deutsche Meistertitel in drei Kajak-Einer-Disziplinen. Zusammen mit seinem Mannschaftskollegen David Müller sichert er sich im Zweier auch noch eine Silber- und Bronzemedaille.

Die schön gelegene Naturstrecke auf dem Beetzsee, die vor einigen Jahren ihr 50-jähriges Bestehen feierte, ist weit über die Stadtgrenze hinaus bekannt. Die inzwischen hochmoderne Wettkampfstrecke bietet Wassersportlern hervorragende Bedingungen für faire Wettkämpfe. Vom 23. bis 28. August fanden dort die 101. Deutschen Kanu-Rennsport-Meisterschaften kurz nach der Europameisterschaft in München statt und lockten auch die frisch gekürten Titelträger nach Brandenburg.

770 Sportler aus 95 Vereinen lieferten sich spannende Rennen. Den vier Neuburger Athleten, die mit fünf Meisterschaftsmedaillen im Gepäck nach Hause fuhren sowie den angereisten Schlachtenbummlern wird die packende Sportveranstaltung für immer im Gedächtnis bleiben.

Das Wetter hatte während der Wettkämpfe alles zu bieten. Die ersten beiden Tage waren geprägt von hohen Temperaturen mit Seitenwind und Wellen. Die Neuburger Kanuten hatten die Bedingungen im Griff: Die Vor- und Zwischenläufe verliefen vielversprechend. Mit sehr guten Zeiten und Platzierungen schafften sie in fast allen Rennen die Finalteilnahme. Die Stimmung im Neuburger Lager war dementsprechend gut.

"Goldenes Wochenende" beginnt bereits am Freitag

Das „goldene Wochenende“ für den 16-jährigen Vincent Hoiß begann am Freitag mit dem Endlauf im K1 über 500 Meter. In 01:45.211 Minuten fuhr der Ausnahmesportler als deutscher Meister über die Ziellinie und schaffte nach den großartigen Erfolgen von Carola Schmidt und Sarah Winter 2013 als erster männlicher Kanute des DRC Neuburg im Kajak-Einer den Sprung nach ganz oben auf’s Siegerpodest. Die nachfolgenden Gewitter und die Rennunterbrechungen mit Verschiebungen im Zeitplan steckten die DRCN-Aktiven locker weg.

Stolzer Titelträger: Vincent Hoiß (Mitte) stand bei der Siegerehrung gleich dreimal auf dem obersten Podest. Foto: Monika Sandner

Am Samstag standen die Finals der Mittelstrecke über 1000 Meter auf dem Programm. Mit einem beeindruckenden Sieg im K1 konnte Vincent Hoiß auf seiner Lieblingsstrecke erneut den deutschen Meistertitel in 03:45.658 Minuten nach Hause fahren. Einsetzender Starkregen sorgte kurzzeitig nochmals zu Rennverschiebungen.

Auch der zweitschnellste Jugendfahrer Bayerns kommt vom DRC Neuburg

Mit David Müller kommt auch der zweitschnellste Jugendfahrer Bayerns aus den Reihen des DRCN. Reine Vereins-Zweier gehen bei den deutschen Meisterschaften eher selten an den Start. Es dominieren normalerweise die Renngemeinschaften der Landesverbände. Doch Hoiß und Müller waren sich nach dem Zwischenlauf im K2 über 500 Meter einig: „Der Kurzstrecken-Zweier läuft einfach genial. Die Konkurrenz in Süddeutschland ist sehr stark. Wir sind im Zweier über 500 und 1000 Meter süddeutsche Vizemeister. Mit etwas Glück können wir in die Medaillenränge fahren.“

Die Ergebnistafel mit dem Sieg für den DRC Neuburg. Foto: Monika Sandner

Gesagt, getan. Im Finale paddelte das Duo sensationell zu Bronze und die Medaille zauberte den beiden ein breites Grinsen ins Gesicht. Der „Flow“ hielt an und mit der Vizemeisterschaft über ihre Paradedisziplin, die 1000 Meter Distanz, war das Glück nach 03:34.966 Minuten perfekt. Nur Schmiech/Schulze von der RG Baden-Württemberg waren in 03:34.342 Minuten einen Wimpernschlag schneller.

Am Sonntag, dem letzten Wettkampftag, schien wieder die Sonne, sodass die Langstrecken-Disziplinen bei angenehmen Temperaturen gestartet werden konnten. Die Jugendfahrer Hoiß und Müller gingen über 5000 Meter im K1 mit zwölf weiteren Kanuten ins Rennen. Hoiß übernahm fast während des ganzen Rennverlaufs die Führungsarbeit der ersten fünf Boote. Er hielt souverän und unangefochten den Vorsprung von einer Bootslänge auf den zweiten Platz bis ins Ziel. Die Sensation war perfekt: Hoiß erkämpfte den dritten Titel und begeisterte Konkurrenten und Zuschauer. Auch Müller machte seine Sache gut und fuhr als Achter über die Ziellinie.

Stolzer Trainer Simon Hoiß

Simon Hoiß, der Trainer des Erfolgsduos, zeigte sich beeindruckt: „Wir haben schon mit einer Medaille geliebäugelt. Aber dass es so gut läuft, konnten wir uns nicht vorstellen.“ Hoiß selbst ging für die WSG Kleinheubach an den Start und belegte in der Leistungsklasse im K4 über 500 Meter den fünften Platz. Auf der Langstrecke erkämpfte er im K1 Platz neun.

Die erfolgreichen Teilnehmer des DRC Neuburg: (Von links) Simon Hoiß, Vincent Hoiß, Rebecca Hirsch und David Müller. Foto: Monika Sandner

Ihr Debüt bei einer deutschen Meisterschaft gab die Schüler A-Fahrerin Rebecca Hirsch. Sie machte ihre Sache ausgezeichnet und paddelte auf der Langstrecke in einem starken Feld, bestehend aus 19 Teilnehmerinnen, mit Platz vier nur knapp an einer Medaille vorbei. Über 1000 Meter fuhr die Neuburgerin in 04:39.6 Minuten die achtschnellste Zeit.

Vincent Hoiß erhielt in Brandenburg noch eine besondere Auszeichnung und eine Prämie für den dritten Platz im Jugendcup der Nationalmannschaft 2022.

Toller Empfang für die Athleten am Bootshaus

Für einen kurzfristig organisierten Empfang der erfolgreichen Kanuten am späteren Abend wurde das Vereinsbanner am Neuburger Bootshaus ausgepackt, Stadt- und Bayernfahnen gehisst. Mit dem Einzugslied „Conquest of Paradise“ von Vangelis schritten die Medaillengewinner mit ihrem Erfolgstrainer durch ein Paddelspalier der jubelnden Fans. Es wurde bis spät in die Nacht gefeiert, gratuliert und erzählt. Auch die ersten Autogrammwünsche des Vereinsnachwuchses auf die Deutschlandfahnen wurden erfüllt.

Großartige Stimmung: Bei einem kurzfristig organisierten Empfang wurden die erfolgreichen Kanuten des DRC Neuburg am Bootshaus gebührend gefeiert. Foto: Monika Sandner

Aufgrund seiner überragenden Leistungen bei den deutschen Meisterschaften wurde Vincent Hoiß zu den „Olympic Hopes 2022“ vom 8. bis 11. September nach Bratislava eingeladen. Davor gibt es noch einen Vorbereitungslehrgang in Kienbaum.