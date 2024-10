Kanurennsport: Das Beste kommt zum Schluss

Ein altes Sprichwort besagt, dass das Beste oftmals zum Schluss kommt. Was für das „normale“ Leben gilt, hat freilich auch im Sport seine Berechtigung. Ein perfektes Beispiel dafür lieferte am vergangenen Wochenende die bayerische Kanurennsport-Gemeinde. Obwohl die Wettkampf-Saison für die jungen und älteren Athleten zu dieser späten Jahreszeit mit der traditionellen Abschluss-Regatta in Hof vor wenigen Wochen eigentlich schon beendet gewesen wäre, standen nun auf dem Weiher in Joshofen noch die bayerischen Meisterschaften auf dem Programm.

