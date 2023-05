Kanurennsport

Neuburgs Vincent Hoiß: Mit neuem Boot zu neuen Zielen

Plus Der 17-jährige Vincent Hoiß vom DRC Neuburg kehrt an Pfingsten an die Stätte seines bislang größten Erfolges zurück. In Bratislava soll diesmal sogar die WM-Quali folgen.

Wenn Vincent Hoiß auf den 12. Februar 2023 zu sprechen kommt, tritt unvermittelt ein breites Grinsen in sein Gesicht. An diesem Tag wurde (endlich) ein großes „Paket“ auf das Gelände des Donau-Ruder-Clubs geliefert, dessen Inhalt für den 17-jährigen Gymnasiasten bestimmt war: Sein sehnlichst erwartetes neues Boot!

Der ehemalige 1. Vorsitzende und „Urgestein“ Hans Sandner hatte im November des vergangenen Jahres eine Online-Spendenaktion für das Ausnahmetalent des DRCN ins Leben gerufen, um diesem den Kauf eines neuen Bootes zu ermöglichen (wir berichteten). Die Resonanz war dabei überwältigend. Innerhalb kürzester Zeit war die angedachte Summe von 4000 Euro erreicht. Am Ende hatten sich sage und schreibe 64 (!) Spender gefunden, die somit Hoiß’ Traum in die Realität umsetzten.

