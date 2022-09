Kanurennsport

Schnell, schneller – Vincent Hoiß!

Plus Nach seinen drei deutschen Meistertiteln vor zwei Wochen darf das Ausnahmetalent des DRC Neuburg, Vincent Hoiß, bei den Olympic Hopes in Bratislava antreten. Und dort katapultiert er sich zum schnellsten 16-Jährigen der Welt über 1000 Meter.

Von Dirk Sing

Wenn Vincent Hoiß in einigen Jahrzehnten auf seine Karriere als Kanurennsportler des DRC Neuburg zurückblickt, dann dürfte ihm das Jahr 2022 sofort ins Gedächtnis schießen. Bereits zuvor galt der „kleine“ Bruder von Simon Hoiß, der es bis dato ebenfalls schon auf einige beachtliche Erfolge und Titel bei diversen Meisterschaften gebracht hatte, als echter „Rohdiamant“ der riesengroßen und erfolgreichen Talentschmiede des DRCN. Doch was sich im Spätsommer auf den deutschen beziehungsweise slowakischen Gewässern ereignete, wirkte selbst in den größten Superlativen fast schon als leichte Untertreibung.

