Spendenaktion: Ein neues Boot für Vincent Hoiß

Vincent Hoiß ist aktuell der schnellste 16-jährige Kanurennsportler der Welt. Um weiterhin konkurrenzfähigzu sein, benötigt der Ausnahme-Athlet ein neues Sportgerät. Dafür hat der DRC Neuburg eine Spendenaktion gestartet.

Wenn man Hans Sandner die Frage stellt, seit wann er beim DRC Neuburg Mitglied ist, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen: „Seit 1964“. In diesen 58 Jahren hat der ehemalige Top-Athlet, 1. Vorsitzende und Sportwart mit beziehungsweise bei seinen Kanuten wahrlich viel erlebt. Doch auch heutzutage gibt es immer wieder Dinge, die Sandner überraschen, faszinieren und über die er fast schon ungläubig den Kopf schüttelt.

In exakt jene Kategorie fällt auch Vincent Hoiß. Wenn der einstige Club-Chef über das 16-jährige Ausnahmetalent des DRCN spricht, sieht man das begeisterte Funkeln in seinen Augen. „Wir hatten ja in der Vergangenheit schon mit Carola Schmidt und Sarah Winter zwei Deutsche Meisterinnen im Einer, was uns unglaublich stolz gemacht hat“, berichtet Sandner. „Doch Vincent hat dem Ganzen in diesem Jahr nochmals einen oben draufgesetzt.“ Neben seinen drei (!) deutschen Titelgewinnen im August, mit denen er bereits Vereinsgeschichte schrieb, folgte nur wenige Wochen später der Triumph bei den Olympic Hopes in Bratislava im Kajak-Einer über 1000 Meter, wodurch er sich den inoffiziellen, aber um so beeindruckenderen Titel des „schnellsten 16-Jährigen der Welt“ sicherte. „Es ist mit Sicherheit nicht übertrieben, wenn man sagt, dass Vincent Hoiß das bislang größte Talent sowie der erfolgreichste Kanute in der über 100-jährigen Vereinsgeschichte des DRC Neuburg ist“, sagt Sandner.

Die Kosten für ein neues Boot belaufen sich auf rund 4000 Euro

Um den Youngster auf seinem weiteren sportlichen Weg bestmöglich zu unterstützen, hat sich der Ex-Funktionär nun etwas ganz Besonderes einfallen lassen. „Vincent hat bereits vor einiger Zeit den Wunsch geäußert, dass er sich für das kommende Jahr ein neues Boot anschaffen möchte, um sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene weiter konkurrenzfähig zu sein“, berichtet Sandner. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 4000 Euro. „Eine Größenordnung, die für einen Schüler definitiv nicht zu stemmen ist.“ Aus diesem Grund machte sich Sandner auf die Suche nach einer Finanzierungs-Möglichkeit – und wurde schließlich fündig.

„Nachdem sogenannte „Fundraising-Projekte“ (eine moderne Form einer Spendenaktion, Anm. d. Red.) mittlerweile in aller Munde sind, habe ich mich nach ausführlichen Informationen dafür entschieden, ein solches zu starten“, erklärt Sandner. Über die größte deutsche Spendenplattform „betterplace.org“ (Sandner: „Ein gemeinnütziger Anbieter, der angesichts seiner bisherigen unzähligen Projekte absolut vertrauenswürdig ist.“), die über die Homepage des DRC Neuburg (www.drcn) aufgerufen werden kann, haben sowohl Privatleute als auch Firmen die Möglichkeit, mittels eines einfachen „Knopfdrucks“ einen Betrag ihrer Wahl zu spenden.

Spender werden auf dem neuen Boot verewigt

Neben der dazugehörigen Spendenquittung wird es noch ein weiteres besonderes „Bonbon“ als Gegenleistung geben. „Wir haben uns überlegt, dass jeder Spender ab zehn Euro mit seinem Namenszug auf dem neuen Boot von Vincent erscheinen wird. Firmen, die eine Sponsoring-Vereinbarung ab 500 Euro eingehen möchten, werden mit ihrem Logo zu sehen sein“, berichtet Sandner. Spätestens Ende Februar 2023 soll diese Aktion dann ihr erfolgreiches Ende gefunden haben. Schließlich soll sich das größte DRCN-Talent aller Zeiten dann mit seiner neuen „Errungenschaft“ auf ein hoffentlich genauso erfolgreiches Jahr wie dieses entsprechend vorbereiten.