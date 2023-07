Kanurennsport

Vincent Hoiß: Vom „Trostpflaster“ zum Hauptgewinn

Plus Vincent Hoiß vom DRC Neuburg holt sich mit seiner Partnerin Nele Reinwardt bei der Junioren-Weltmeisterschaft die Bronzemedaille in der 5000-Meter-Staffel. Dabei erlebte der 17-Jährige eine emotionale Woche.

Am Ende hatte es für Vincent Hoiß dann tatsächlich doch noch gereicht. Pünktlich zum Feuerwerk des Neuburger Schloßfestes am späten Samstagabend war der 17-Jährige aus dem italienischen Auronzo in die Ottheinrichstadt zurückgekehrt, um sich das Spektakel über der Donau nicht entgehen zu lassen. Für das Ausnahmetalent des DRC Neuburg war es zweifelsohne so etwas wie der krönende Abschluss einer insgesamt sehr emotionalen Woche, die letztlich sogar mit dem größten Erfolg seiner ohnehin schon beeindruckenden Karriere ein grandioses Ende gefunden hatte.

Rückblick: Anfang Juni hatte sich Hoiß gemeinsam mit seinem Partner Julian Schmiech (Heilbronn) bei der „Internationalen Regatta“ in Bratislava mit einem hervorragenden zweiten Platz im Kajak-Zweier über 1000 Meter das Ticket für die Junioren-Weltmeisterschaft in Auronzo (6. bis 9. Juli) sowie die folgende Europameisterschaft in Montemor (Portugal/27. bis 30. Juli) gelöst. „Dass ich mich mit meinem Partner für die anstehende Junioren-WM und -EM qualifizieren konnte, ist für mich zweifelsohne einer der bislang größten Erfolge in meiner Laufbahn – wenn nicht sogar der größte“, hatte Hoiß vor einigen Wochen im Gespräch mit unserer Zeitung zurecht geschwärmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

