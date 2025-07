Erfolgreicher Auftritt des Karate-Bonsai FC Illdorf

Kürzlich fand in Feichten an der Alz das 9. Oberbayernliga-Turnier des Bayerischen Karate-Bundes, Bezirk Oberbayern, statt. Die Athleten des Karate-Bonsai FC Illdorf - allen voran Kilian Friedl, Elisa Micki und Felix Micki - glänzten dabei mit beeindruckenden Erfolgen.

Eine der größten Überraschungen des Turniers war Kilian Friedl, der in der Disziplin Kata den ersten Platz belegte. Friedl zeigte eine enorme Leistungssteigerung, welche das Ergebnis intensiven Trainings ist. Besonders bemerkenswert war die Tatsache, dass er sich gegen den amtierenden bayerischen Meister und Vizemeister durchsetzen konnte. Zusätzlich zu seinem Kata-Triumph sicherte sich Friedl auch Tang zwei in Kumite am Ball, was seine Vielseitigkeit und sein breites Leistungsspektrum unter Beweis stellte.

Elisa Micki zählt zur nationalen Klasse

Auch Elisa Micki bewies ihr Können in der Kategorie Kumite. Sie erkämpfte sich einen hervorragenden zweiten Platz und musste sich lediglich der deutschen Meisterin geschlagen geben. Diese Leistung ist ein Beweis für Ihre Kampfkraft und ihr Durchhaltevermögen und zeigt, dass sie zur nationalen Spitze gehört. Einen weiteren Erfolg für den Verein verbuchte Felix Micki, der sich in der Disziplin Kata ebenfalls den Sieg sicherte. Mit einer überzeugenden Darbietung seiner Techniken demonstrierte er Präzision und Stärke und trug maßgeblich zum erfolgreichen Abschneiden des Karate Bonsai bei. (mb)