Michael Stute ist neuer Vorsitzender des SV Karlshuld

Der zurückgetretene Oliver Hausmann beklagt mangelnde Unterstützung der Mitglieder. Auch der Posten des Kassenwarts konnte neu vergeben werden.

Vor einer heiklen Situation ist der SV Karlshuld gestanden, einen Nachfolger für den Vorsitzenden Oliver Hausmann und seine Frau Meike, die als Kassenwartin fungierte, zu finden. Beide stellten nach der 90-Jahr-Feier des Vereins mit sofortiger Wirkung ihre Posten zur Verfügung, übten aber ihr Amt bis zur außerordentlichen Jahresversammlung am vergangenen Samstag kommissarisch aus.

Die Beweggründe, nach sechs Jahren und acht Monaten als Vorsitzender des Gesamtverein hinzuschmeißen, begründete Hausmann damit: Er habe sehr viel Zeit und Energie investiert, da er während der Pandemie noch ein Jahr die Zusatzbelastung der Fußballabteilung am Hals hatte. Es sei in seiner Amtszeit nicht das erste Mal gewesen, dass Vorschläge von ihm schlecht angenommen wurden. So habe er sich entschlossen, Schluss zu machen, erklärte Hausmann seinen Rücktritt und den seiner Frau. Beide werden aber weiter als Mitglied dem Verein erhalten bleiben, betonte der scheidende Vorstand.

Wie engagiert Hausmann den Verein geführt hat, konnte er bei seinem Tätigkeitsbericht unter Beweis stellen. So wurde unter seiner Führung die Flutlichtanlage auf dem Trainingsplatz auf eine LED- Beleuchtung umgestellt. Um Vandalismus entgegenzuwirken, wurde an den überdachten Stockschützenbahnen Rolltore montiert. Wobei Hausmann der Gemeinde Karlshuld seinen Dank für die tatkräftige Unterstützung ausdrückte. Gut angenommen werde auch der neue Pächter des Vereinsheims, das Restaurant Syros, so Hausmann. Zudem wurden mit dem Gartenbauverein vor dem Vereinsheim die Außenanlagen verschönert.

90. Jubiläum des SVK als Mammutaufgabe

Als eine Mammutaufgabe stellte der scheidende Vorsitzende die Organisation des 90. Vereinsjubiläum heraus. Wobei er das große Engagement bei Organisation und Durchführung des Dritten Vorsitzenden Harmut Schier lobend hervorhob. Was aber Hausmann schließlich endgültig zu seinen Rücktritt bewogen hat, war die fehlende Unterstützung der Mitglieder. „Der Verein hat über 1000 Mitglieder, und wir wurden von ihnen regelrecht in Stich gelassen, als keiner zu den Feierlichkeiten kam und wir am Ende 6000 Euro minus machten. Da ist mir die Zeit zu schade, wenn am Ende keine Ergebnisse herauskommen, daraus habe ich endgültig meine Schlüsse gezogen, das Amt zur Verfügung zu stellen“, schloss Hausmann seinen Tätigkeitsbericht. Mit auf dem Weg gab Hausmann der kommenden Vereinsführung, wie geplant am Sportheim die Rollstuhlrampe fertigzustellen und mehr Übungsleiter mit der BLSV-Lizenz ausbilden zu lassen, um mehr Zuschüsse zu erhalten.

Dritter Vorsitzender Hartmut Schier hatte nun die schwierige Aufgabe, nachdem die 44 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder Oliver und Meike Hausmann einstimmig entlastet hatten, einen neuen Vorsitzenden und einen Kassenwart zu finden, um den Verein geschäftsfähig zu halten.

Den Wahlausschuss bildeten Karlshulds Erster Bürgermeister Michael Lederer und Dritter Bürgermeister Klaus Scherm. Einstimmig wurde Michael Stute zum Ersten Vorsitzenden gewählt. Der 57-jährige pensionierte Stabsfeldwebel, der seit 17 Jahren in Karlshuld beheimatet ist, hat bereits Stallgeruch beim SV Karlshuld gerochen als stellvertretender Abteilungsleiter bei den Stockschützen. „Ich wurde schon vor Jahren angesprochen, als Vorsitzender zu kandidieren, das habe ich aber erst mal abgelehnt. Doch bevor alles zugrunde geht, was über Jahrzehnte aufgebaut wurde, was ich nicht wollte, habe ich mich nun zur Verfügung gestellt“, so Stute.

Großes Schweigen herrschte in der Runde, als es um das Amt des Kassenwarts ging. Als es schien, dass diese Position nicht besetzt werden kann, meldete sich Michael Seitz, der seit 17 Jahren Taekwondo-Abteilungsleiter im Verein ist, den Posten zu übernehmen. „Ich will den Verein in der Situation nicht im Regen stehen lassen“, so Seitz, der einstimmig gewählt wurde.

Karlshulds Bürgermeister Michael Lederer versprach, dass die Gemeinde weiterhin ein verlässlicher Partner bleibe und hinter dem Verein stehe.

Der neue Vorstand

1. Vorsitzender Michael Stute (neu)

2. Vorsitzender Otmar Regenold

3. Vorsitzender Hartmut Schier

Kassenwart: Michael Seitz (neu)

Schriftführer: Marco Gieselbeck