Prominenter Gast beim Fanclub des 1. FC Nürnberg in Karlshuld

Christoph Daferner besucht die Weihnachtsfeier des Fanclubs des 1. FC Nürnberg in Karlshuld. Dabei gibt es gegenseitige Geschenke.

Für den Karlshulder Fanclub des 1. FC Nürnberg ist am vergangenen Samstag ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Mit Stürmer Christoph Daferner hat ein Profi des Fußball-Zweitligisten an der Weihnachfeier teilgenommen.

„Seit 20 Jahren versuchen wir, dass wir einen Spieler zu unserer Weihnachfeier begrüßen können, doch immer wieder hagelte es Absagen. Endlich hat es geklappt“, strahlte Wolfgang Tarnick, der Vorsitzende des Fanclubs, über das ganze Gesicht im voll besetzten Rosinger Hof. Er habe die sportliche Laufbahn von Christoph Daferner von der Jugend bis zum jetzigen Zeitpunkt interessiert verfolgt und sei überglücklich, dass er ihn begrüßen durfte, so Tarnick. Doch beinahe wäre es schiefgegangen. Denn der 24-jährige Stürmer war unter der Woche krank und fehlte auch beim Testspiel des Club gegen den TSV 1860 München, das die Löwen mit 1:0 für sich entschieden.

Christoph Daferner steht Rede und Antwort

Der gebürtige Pöttmeser aber wollte das Heimspiel nicht verpassen und setzte alles daran, die Karlshulder Clubanhänger nicht zu enttäuschen. „Meine Freundin ist Arzthelferin und hat mich hochgepäppelt“, lächelte Daferner, der von seiner Freundin und Eltern zur besinnlichen Feier begleitet wurde. Für die musikalische Gestaltung sorgte die Band „Auszeit“. Nachdem das Kuchenbüfett gestürmt war und Kaffee getrunken war, stellte sich der Clubstürmer den Fragen der Fans, die es traditionell gewohnt sind, mit dem Club zu leiden. Fast eine Stunde wurde Daferner mit Fragen gelöchert. Er ging in seiner ruhigen, sympathischen Art keiner aus dem Weg. Vor allem befürchten die Fans, dass ihr 1. FC Nürnberg womöglich absteigen könne, und ob Trainer Markus Weinzierl den Umschwung schaffen wird? Weinzierl wisse, wo er die Hebel ansetzen muss, das habe er schon mit dem FC Augsburg bewiesen. „Hauptverantwortlich aber sind wir als Mannschaft, um die Wende einzuleiten“, so Daferner, der mit drei Toren, wie er eingestand, bisher unter seinen Möglichkeiten blieb. „Wir wissen, wir müssen mehr Meter laufen als der Gegner, die Zweikämpfe ekliger führen und auch mal Dreck fressen“, sagte der Torjäger und ergänzte: „Ich habe vorige Saison mit Dresden den Abstiegskampf erlebt, das war alles andere als schön. Deshalb wollen wir ganz schnell da unten rauskommen.“ Trotz der angespannten Lage fühlt sich Daferner in Nürnberg wohl und hat momentan echte Glücksgefühle: „Meine Freundin erwartet in Kürze ein Baby und auch die Hochzeit steht an“, verkündete der 24-Jährige, der nebenbei Sportmanagement studiert. Zum Abschluss der unterhaltsamen Veranstaltung überreichte Wolfgang Tarnick dem Nürnberger Torjäger einen Sack Mooskartoffeln, damit er Kraft für den Abstiegskampf bekommt, dazu eine Flasche Feigenschnaps für das Zielwasser. Daferner revanchierte sich mit zehn Tickets gegen Jahn Regensburg zum Rückrundenauftakt.