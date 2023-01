Karlshuld

Zurück in die Heimat: Matthias Stegmeir wird Spielertrainer in Karlshuld

Plus Matthias Stegmeir, derzeit noch in Diensten des SC Rohrenfels, kehrt in der neuen Saison als gleichberechtiger Spielertrainer zu seinem Heimatverein SV Karlshuld zurück.

Für den SV Karlshuld war 2022 ein echtes „Seuchenjahr“. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga Donau/Isar wollten die Mösler in der Kreisklasse eigentlich eine sorgenfreie Saison spielen. Doch die Abwärtsspirale drehte sich bei den Grünhemden, die auf einen Abstiegsplatz überwintern, unaufhörlich weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

