Kartfahrer der Scuderia Neuburg bleiben in der Erfolgsspur

Unverändert sind die Kartfahrer der Scuderia Neuburg derzeit an jedem Wochenende im Einsatz. Bei einem 200-Runden-Rennen in Amberg gingen Ralf Löffler/Matthias Grontzki und Marcel Wehrer mit einem Fahrer des KEC-Motorsport-Teams mit zwölf weiteren Duos an den Start. Löffler/Grontzki fuhren bei diesem regelmäßig stattfindenden Rennen problemlos zu einem ungefährdeten Sieg vor ihrem Klubkameraden Wehrer. Für die Scuderia-Kart-Gruppe war es bereits der vierte Sieg in diesem Jahr in Amberg.

Wesentlich stärker war die Konkurrenz eine Woche später beim Vier-Stunden-Rennen in Ampfing - einem Lauf zur SWS-Meisterschaft, dem sich 31 Teams stellten. Wehrer/Löffler gingen vom sechsten Startplatz in diese Hitzeschlacht. Startfahrer Löffler hielt sich in seinem Turn trotz eines schwächeren Karts lange auf einem sehr guten vierten Platz, den er aber trotz heftiger Gegenwehr nicht halten konnte. An fünfter Stelle liegend, übergab er an seinem Teamkollegen Wehrer. Dieser konnte die Platzierung im eng zusammen liegenden Spitzenfeld verteidigen. Löffler erkämpfte sich dann in seinem zweiten Turn erneut den vierten Platz, ehe ein Motorschaden einen zusätzlichen Kartwechsel zur Folge hatte. Durch diesen Zeitverlust fielen Löffler/Wehrer Position acht zurück. Wehrer fuhr in seinem einstündigen Schluss-Turn noch auf den fünften Platz nach vorne.

Motorschaden verhindert ein besseres Ergebnis

Matthias Grontzki bildete mit einem Fahrer des KEC-Motorsport-Teams das zweite Duo mit Scuderia-Beteiligung. Von Platz 14 aus startend, fuhr Grontzki mit einer starken fahrerischen Leistung auf den neunten Rang vor. Allerdings erlitt auch dieses Team einen Motorschaden, sodass es das Rennen auf einem enttäuschenden 15. Platz beendete.

Durch die im ersten Halbjahr 2025 erzielten sehr guten Platzierungen befinden sich die für das KEC-Motorsport-Team fahrenden Neuburger in der SWS-Meisterschaft der deutschen Rangliste auf Platz sieben von 174 Teams. In der Weltrangliste stehen sie sogar auf einem hervorragenden 29. Platz unter 2548 Teams.

Als nächster Auslandseinsatz steht für die Scuderia-Kart-Gruppe das Sechs-Stunden-Rennen am 24. Juli im tschechischen Cheb auf dem Programm. (schw)