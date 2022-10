Für die Neuburger Kickboxer geht "ein Traum geht in Erfüllung“

Plus Trainer Egzon Gashi fährt mit fünf Kickboxern zur Weltmeisterschaft in die Türkei. Um dabei sein zu können, ist mehr nötig als hartes Training. Das Ziel ist nun, Medaillen mit nach Hause zu bringen.

Bei einem Gespräch mit Egzon Gashi ist schnell ersichtlich, welch große Leidenschaft der Neuburger für den Kampfsport mitbringt. Sein Wissen – im Boxen hat er selbst Kämpfe als Profi bestritten – gibt er inzwischen in seinem Studio als Trainer an junge Sportler weiter.