Boxen: Trotz Niederlage dickes Lob von zwei Ex-Weltmeistern

Am Ende war die Nervosität wohl doch eine Spur zu groß. Erstmals in seiner noch jungen Box-Karriere stieg Omar Abu Nemah am Samstagabend bei der Jubiläums-Gala des „Ring of Fire 20“ in Unterschleißheim vor über 2000 Zuschauern in den Ring. Trotz einer couragierten und insgesamt starken Vorstellung musste sich der 21-jährige Mittelgewichtler vom Sportcenter Neuburg seinem Kontrahenten Adam Pereira letztlich knapp nach Punkten geschlagen geben.

