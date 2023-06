FC Ehekirchen: Tolle Werbung für die Region

Auch wenn der FC Ehekirchen am Ende den Sprung in die Fußball-Bayernliga knapp verpasst hat, ist unser Sportredakteur Dirk Sing der Meinung, dass die Panknin/Schröttle-Truppe in dieser Saison viel Respekt und Sympathie gewonnen hat. Ein Kommentar.

Als gibt wohl kaum ein schlimmeres Ende als jenes, dass die Fußballer des FC Ehekirchen am frühen Samstagabend in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena erleben mussten. Da hatten sie in ihrem „Finale dahoam“ gegen Türkspor Augsburg in der zweiten Hälfte mit unbändigem Willen einen 0:2-Rückstand egalisiert, um dann in der 88. Minute doch noch den entscheidenden Gegentreffer zum 2:3 zu kassieren. Wie bitter muss das sein?! Dass im Anschluss bei zahlreichen Spielern die Tränen kullerten, ist angesichts der Tatsache, dass soeben der große Traum von der Bayernliga wie eine Seifenblase zerplatzte, nur allzu verständlich.

Knapp eine Stunde später, als die anfängliche riesengroße Enttäuschung zumindest halbwegs verflogen und die Tränen getrocknet waren, machte sich jedoch bereits eine gewisse Portion Stolz in den Gesichtern der FCE-Akteure bemerkbar. Stolz auf das, was sie in diese unglaublichen Landesliga-Saison geleistet hatten – und was ihnen vor Beginn der Spielzeit 2022/2023 niemand zugetraut hatte! Als „Mannschaft“, die diese Bezeichnung wahrlich verdiente, ließ sie bereits in der Vorrunde zahlreiche hochkarätigere und vor allem wesentlich teurere zusammengestellte Kontrahenten hinter sich und schaffte schließlich mit attraktivem und emotionalem Fußball den Sprung in die Bayernliga-Relegation – der bis dato größte Erfolg in der Vereinsgeschichte!

Auch wenn nun das letzte Spiel vor über 1500 (!) Zuschauern verloren ging, hat der FC Ehekirchen an Respekt und Sympathien gewonnen und gleichzeitig tolle Werbung für die Region betrieben.