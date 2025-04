Kreisklasse Neuburg: Der FC Illdorf ist ein tapferes Schlusslicht

Der Tabellenletzte FC Illdorf kämpfte tapfer zu Hause gegen den SC Ried doch verliert letztlich 2:3. Der BSV Berg im Gau führt die Kreisklasse Neuburg nach einem 2:1-Sieg gegen die SG Feldheim/Genderkingen nun mit 10 Punkten Vorsprung an.

SG Feldheim - BSV Berg im Gau 1:2: Die heimische SG empfing den Tabellenführer aus Berg im Gau. Der Favorit ging engagiert ins Spiel und agierte vor allem mit weiten Bällen in die Spitze. Die Gastgeber hielten in einem intensiven und kampfbetonten Spiel dagegen und konnten die Partie vorerst ausgeglichen gestalten. Ohne zwingende Chancen auf beiden Seite ging es torlos in die Pause. Umso aufregender startete anschließend die zweite Hälfte. Per sehenswertem Flugkopfball brachte Gäste-Spielertrainer Martin Froncek seine Farben in Front. Nur wenige Zeigerumdrehungen später rettete Dominik Martin für die heimische SG in bester Torhütermanier auf der Linie. Den daraus resultierenden Strafstoß verwandelte abermals Froncek zur beruhigenden Zwei-Tore-Führung. Martin wurde derweil mit glatt rot frühzeitig in die Kabine geschickt. Die Gastgeber steckten nicht auf und kämpften sich trotz Unterzahl zurück in die Partie. Schließlich war es Eigentor in Minute 69, das eine spannende Schlussphase einläutete. Die Moral der Heimfeld wurde allerdings nicht mit einem Punktgewinn belohnt. Alle Versuche noch auszugleichen wurden von der sattelfesten BSV–Defensive veredelt. Somit behält Berg im Gau seine weiße Weste und führt das Klassement weiterhin souverän an. (SG)

SV Bertholdsheim- FC Ehekirchen II 2:1: Der Gast begann forsch, doch der SVB kämpfte sich mehr und mehr in die Partie. Mit der Zeit enstand ein regelrechter Chancenwucher der Gastgeber, sodass die Führung durch Janek Kugler (36.) zu diesem Zeitpunkt längst überfällig war. Dieser überwand FCE–Schlussmann Fischer mit einem satten Flachschuss. Der SVB blieb am Drücker, verpasste es aber die vielen Gelegenheiten in Zählbares umzumünzen. Die Gäste konnten diese Leichtsinnigkeit noch vor dem Pausentee für sich nutzen und kamen durch Louis Gschwender zum Ausgleich (41.). Nach dem Seitenwechsel drückte „Bernza“ weiter auf die erneute Führung, doch das Tor der Ehekirchener schien wie vernagelt. Nach 70 Minuten erlöste Spielertrainer Martin Riedl sein Team mit einer Willensleistung. Die vermeintliche Entscheidung durch seinen Kollegen Philipp Stadler nahm der Referee aufgrund eines vorangegangenen Foulspiels zurück. Somit war zittern angesagt. Kurz vor Schluss gelang der Landesliga-Reserve dann tatsächlich noch beinahe der Ausgleich. Rene Markl rettete in höchster Not auf der Linie, weshalb es beim verdienten Heimsieg für die Schwarz-roten blieb. (SVB)

FC Illdorf - SC Ried 2:3: Der SCR bezwang die heimischen Illdorfer mit 2:3. Überragender Mann war dabei Leon Beran, der alle Rieder Tore erzielte. (AZ)

SV Steingriff - SV Echsheim 1:1: Durch den späten Steingriffer Ausgleich kam der Zweitplatzierte Echsheim nur zu einem Unentschieden und lässt den Primus Berg im Gau weiter davonziehen. (AZ)

SC Rohrenfels - TSG Untermaxfeld 2:2: Die TSG konnte den Patzer des SV Echsheim nicht nutzen und schaffte es nicht über ein 2:2 Remis hinaus. Die Tore erzielten David Ibraimovic für Rohrenfels und Marco Veitinger für den Gast. (AZ).

DJK Langemosen - SV Straß 1:6: Der SV Straß setzte ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf und schoss die DJK aus Langenmosen deutlich ab. (AZ)