Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: „Big Point“ für den SC Ried

Hielt in der Schlussphase mit einer starken Parade den 3:2-Erfolg des FC Zell/Bruck gegen den SV Grasheim (links Tobias Bauer) fest: Torhüter Lukas Gottschall (rechts).

Plus Jonas Meilinger führt den SC Ried in der Kreisklasse Neuburg beim SC Rohrenfels zu einem 2:0-Sieg. Während die TSG Untermaxfeld in Münster unter die Räder kommt, kann der FC Ehekirchen II spät jubeln.

Im Abstiegskampf der Kreisklasse Neuburg fuhr der SC Ried mit dem 2:0-Sieg beim SC Rohrenfels einen echten „Big Point“ ein.

