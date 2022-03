Kreisklasse Neuburg: Das Spitzentrio hält sich schadlos

Plus Sowohl der SV Klingsmoos als auch die zweite Garde des FC Ehekirchen und die SpVgg Joshofen-Bergheim gewinnen zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte ihre Begegnungen

Schadlos hielt sich das Spitzentrio der Kreisklasse Neuburg zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte. Während der SV Klingsmoos in Feldheim mit 1:0 gewann, ließ der FC Ehekirchen II beim 3:0 gegen Holzheim ebenso wenig anbrennen wie die SpVgg Joshofen-Bergheim im Heimspiel gegen den SV Steingriff (5:1).