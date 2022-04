Kreisklasse Neuburg

vor 53 Min.

Kreisklasse Neuburg: Ein Negativerlebnis als Motivationshilfe für den SV Straß

Plus Der SV Straß gastiert am Sonntag beim SV Münster. Dabei hat die Deak-Truppe richtig schlechte Erinnerung an den letzten dortigen Auftritt.

Von Dirk Sing

Es gibt zweifelsohne schlechtere Starts als jenen, den der SV Straß am vergangenen Wochenende in die zweite Saisonhälfte der Kreisklasse Neuburg hinlegte. Im Heimspiel gegen den SC Ried stand bis zur 60. Minute noch ein torloses Unentschieden zu Buche, ehe Simon Straubmeier (61.) und Neuzugang Bright Aikhionbare (83.) mit ihren Treffern dafür sorgten, dass unter dem Strich ein 2:0-Erfolg und somit der sechste Saisonsieg stand. Mehr noch: Mit nunmehr elf Zählern Vorsprung auf den aktuellen Relegationsplatz-Inhaber SV Wagenhofen dürften die SVS-Kicker das „Abstiegsgespenst“ schon frühzeitig endgültig vertrieben haben.

