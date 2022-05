Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: Ersatzgeschwächter SC Rohrenfels wehrt sich tapfer

Übersprangen die „Hürde“ SC Rohrenfels (am Boden Raphael Weiß) mit etwas Mühe: Marco Veitinger und seine Teamkollegen vom SV Klingsmoos.

Plus Ligaprimus SV Klingsmoos müht sich beim SC Rohrenfels zu einem 3:1-Arbeitssieg. Während der FC Ehekirchen II das Spitzenspiel gewinnt, holt der BSV Neuburg endlich seinen ersten Saisonpunkt.

Durch einen 3:1-Erfolg in Rohrenfels hat der SV Klingsmoos die Tabellenführung in der Kreisklasse Neuburg verteidigt. Ein Ausrufezeichen setzte indes der FC Ehekirchen II mit dem 3:1-Sieg gegen Echsheim. Seinen ersten Zähler in dieser Saison holte indes der BSV Neuburg mit dem 2:2-Remis gegen den SV Holzheim.

