Kreisklasse Neuburg: „Favoritenschreck“ FC Zell/Bruck schlägt erneut zu

Plus Kreisklassen-Aufsteiger FC Zell/Bruck entführt nach dem Sieg gegen Münster/Holzheim mit einem 2:2-Remis auch aus Klingsmoos einen Zähler. Der FC Ehekirchen II kassiert in Berg im Gau eine Niederlage.

Durch ein 2:2-Remis gegen den FC Zell/Bruck musste der SV Klingsmoos erstmals in dieser Saison Punkte abgeben. Noch schlimmer erwischte es den FC Ehekirchen II bei der 2:3-Niederlage beim BSV Berg im Gau.